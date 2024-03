केजरीवाल की पत्नी सुनीता का ED से सवाल, कहां है शराब घोटाले का पैसा

2 out of 4 youth of Kerala will soon return to their country: निजी एजेंसियों द्वारा रूसी सेना में भर्ती कराने के बाद यूक्रेन (ukraine) के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले केरल के 4 युवाओं में से 2 जल्द ही अपने परिवारों के पास लौट आएंगे। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम (V. Muraleedharan) में यह जानकारी दी। विदेश राज्यमंत्री ने मंगलवार की शाम को कहा कि भारतीय दूतावास रूस से उनकी वापसी के लिए युवाओं के यात्रा दस्तावेज तैयार कर रहा है।