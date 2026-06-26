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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 26 जून 2026 (18:34 IST)

वैभव सूर्यवंशी का T20I पदार्पण टला, रविवार को मिल सकता है मौका

Ireland
INDvsIREभारतीय T20I टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने दो मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे अय्यर की इस प्रारूप में भारतीय कप्तान के रूप में यह पहली परीक्षा है। भारत ने हालांकि 15 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पदार्पण का मौका नहीं दिया।

सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से नहीं (वह नहीं खेल रहे हैं)। वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारी टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए पिछली कुछ श्रृंखलाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए फिलहाल हम उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं, जिन्होंने पूरे सत्र में बेहतरीन खेल दिखाया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें समय आने पर मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल हमने टीम संयोजन में तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाज, एक हरफनमौला खिलाड़ी और दो स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया है।’’नये कप्तान लॉर्कन टकर की अगुआई में उतरी आयरलैंड की टीम ने जाय मूंद्रा और मैट हॉलार्ड को पदार्पण का अवसर दिया है।


भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

आयरलैंड: 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोर्कान टकर (कप्तान), 5 बेन कैलिट्ज़, 6 गैरेथ डेलेनी, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 लियम मक्कार्थी, 9 मैथ्यू हम्फ़्रीज़, 10 जय मूंद्रा, 11 मैट होलार्ड
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