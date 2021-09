उमेश यादव ने लिया 150वां टेस्ट विकेट, उनसे आगे हैं सिर्फ यह भारतीय पेसर्स (वीडियो)

Umesh sends ‘nightwatchman’ Overton back early to further dent England. Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV ( https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Umesh #Overton pic.twitter.com/S2irhK2EO2

Umesh on fire!

Gets Malan to nick one to Rohit at slip.



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Umesh #Malan pic.twitter.com/MdKd0xLu4k