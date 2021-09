चौथे टेस्ट के दूसरे सत्र में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लिए 3 विकेट, विराट ने जड़े 50 (वीडियो)

India lose another as Jadeja nicks Woakes to Root at first slip.



Captain Kohli notches up his second half-century of the tour in consecutive innings!



50 and out, yet again for Kohli as Robinson wins this round of the battle with the Indian skipper.



पहले सत्र में भारत का शीर्षक्रम बिखेरने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत के मध्यक्रम को भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं करने दी। इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के दूसरे सत्र में भी पहले सत्र की तरह 3 विकेट चटकाए। भारत ने दूसरे सत्र में 68 रन बनाए।भोजनकाल के बाद 54-3 विकेट गंवा चुकी टीम इंडिया ने आगे खेलना शुरु किया और जल्द ही रविंद्र जड़ेजा का विकेट गंवाया। ने जड़ेजा को स्लिप्स में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट करवा दिया।इसके बाद कोहली ने रहाणे के साथ साझेदारी निभाई और भारत का स्कोर 100 रनों पार पहुंचा। इसके बाद विराट कोहली ने 27वां अर्धशतक बनाया। लेकिन 50 रन बनाने के ठीक बाद वह ओली रॉबिन्सन की गेंद पर विकेटकीपर जॉनी बेरेस्टो को अपना कैच थमा बैठे। विराट ने 96 गेंदो में खेली इस पारी में 8 चौके जड़े।कुछ देर बाद भारत के लिए एक और बुरी खबर आयी। 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी क्रम में नीचे आए अजिंक्य रहाणे क्रेग ओवरटन की गेंद पर इंग्लैंड के उप कप्तान मोइन अली को अपना कैच थमा बैठे।ऋषभ पंत और शार्दूल ठाकुर 4 रन बनाकर भारत के लिए क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर चायकाल तक 122 रन पर 6 विकेट है।