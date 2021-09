सीरीज की पहली पारी में पुजारा नहीं पहुंच पाते 10 पार, 11वीं बार बने एंडरसन के शिकार

Another one bites the dust for India as Pujara edges an Anderson delivery to the keeper.



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Pujara #Anderson pic.twitter.com/qqUeY0RToV