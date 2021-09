चौथा टेस्ट: 3 विकेट गिरने पर कोहली ने रहाणे से पहले जड़ेजा को बुलाया (वीडियो)

Woakes makes a comeback to the English team in style, drawing first blood as Rohit nicks to Bairstow.



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Woakes #Rohit pic.twitter.com/GbNhkuzjdS — Sony Sports (@SonySportsIndia) September 2, 2021

Rahul has to walk back as Robinson traps him in front of the stumps. India in a spot of bother.



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Rahul #Robinson pic.twitter.com/Mv5mmk4GwF — Sony Sports (@SonySportsIndia) September 2, 2021

Another one bites the dust for India as Pujara edges an Anderson delivery to the keeper.



Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Pujara #Anderson pic.twitter.com/qqUeY0RToV — Sony Sports (@SonySportsIndia) September 2, 2021

की वापसी से मजबूत हुए इंग्लैंड के तेज आक्रमण ने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी के शीर्षक्रम की नींव हिला दी और चौथे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन लंच तक भारत ने तीन विकेट 54 रन पर गंवा दिये।हेडिंग्ले के लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में भी भारत का स्कोर लगभग यही था पर आज भारत ने एक विकेट कम गंवाया।अच्छी शुरूआत के बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (11) और केएल राहुल (17) तेज गेंदबाजों को अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं चेतेश्वर पुजारा (4) को ने बेहद खूबसूरत गेंद पर पवेलियन भेजा।लंच के समय विराट कोहली 18 और रविंद्र जडेजा दो रन बनाकर खेल रहे थे । जडेजा को खराब फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत से ऊपर बल्लेबाजी के लिये भेजा गया।इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने आसमान में छाये बादलों को देखते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का सही फैसला लिया।रोहित और राहुल ने 35 मिनट की साझेदारी में 28 रन जोड़े लेकिन वोक्स ने इस साझेदारी को तोड़कर भारत को अच्छी शुरूआत से वंचित कर दिया। वोक्स ने पांच ओवर में चार रन देकर एक विकेट लिया।अतिरिक्त उछाल के साथ एक फुललैंग्थ गेंद पर रोहित ने विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टॉ को कैच थमाया।तीन चौके लगा चुके राहुल को ओली रॉबिनसन ने शॉर्टपिच गेंद पर पवेलियन भेजा। वह 44 गेंद में 17 रन बनाकर पगबाधा आउट हुए। मैदानी अंपायर के आउट देने पर रिव्यू लिया गया लेकिन टीवी अंपायर ने उनका फैसला बरकरार रखा।पुजारा का साथ देने कोहली क्रीज पर आये और एक चौके को छोड़कर रक्षात्मक बल्लेबाजी करते ही दिखे।पुजारा को एंडरसन ने विकेट के पीछे लपकवाया । भारत के तीन विकेट 39 रन पर गिर चुके थे। इसके बाद जडेजा क्रीज पर आये ताकि बल्लेबाजी में बायें . दायें संयोजन से गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सक।नवंबर 2019 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा सके कोहली पर बड़ी पारी खेलने का भारी दबाव है जो स्पिनरों की मददगार पिच पर अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम से बाहर रखने के लिये आलोचना झेल रहे हैं।इंग्लैंड ने इन तीनों गेंदबाजों ने क्रमश: पांच, आठ और आठ ओवर में एक-एक विकेट लिया है। क्रैग ओवर्टन ने भी चार ओवर डाले हैं।