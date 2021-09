फैंस ने नाम के आगे जोड़ा 'लॉर्ड' तो शार्दुल ने दिया यह जवाब (वीडियो)

Lord owned like a Zameendar. — Godman Chikna (@Madan_Chikna) September 2, 2021

चौथे टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम जा रहा था जब तक बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने बल्ला घुमाना शुरु किया मैच के अंतिम सत्र में भारत ने वापसी कर ली। > गाबा के ब्रिस्बेन में वाशिंगटन सुंदर के साथ निचले क्रम में भारत की लाज बजाने वाले शार्दुल ने एक बार फिर लंबी पारी खेली जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 31 गेंदों में शार्दूल ठाकुर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया इसके साथ ही वह पारी के टॉप स्कोरर भी रहे।> क्रिस वोक्स की गेंद पर जब वह पगबाधा हुए तो भारत के 190 रन बन चुके थे। शार्दुल टीम इंडिया को बहुत अच्छे स्कोर तक तो नहीं ले गए लेकिन शर्मनाक स्थिती से भारत को जरुर बचा लिया। रहाणे के आउट होने पर क्रीज पर आए शार्दुल ने उमेश के साथ आठवें विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की।34 गेंदो में धुआंधार 57 रन बनाने वाले शार्दुल ने 7 चौके और 3 छक्के जड़े। उनकी इस तूफानी पारी के कारण ट्विटर पर उनको की संज्ञा दी जाने लगी। वैसे तो इस नाम से वह सोशल मीडिया पर पहले भी बुलाए गए हैं लेकिन कल यह नाम ज्यादा लोकप्रिय हुआ।पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने एक ट्वीट किया जिसमें शार्दुल को लॉर्ड बताया गया।ऐसे बहुत से ट्वीट ट्वीट्स फैंस ने भी किए और शार्दूल नाम के आगे लॉर्ड लगाया।इस पर शार्दुल ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी कि वह खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि साथी खिलाड़ियों का प्यार उनपर बरकरार है। वह इस बात से खुश हैं कि उनके उपनाम बन रहे हैं। हालांकि लॉर्ड के नाम पर कहा कि यह सोशल मीडिया की देन है और इसे सिर्फ मीम समझा जाए।शार्दुल ठाकुर ने गुरुवार को तो बल्ले से दम दिखा दिया अब उनके फैंस चाहेंगे कि शुक्रवार को गेंद से भी कुछ कमाल दिखाएं।