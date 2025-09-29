मैदान के बाहर के विवादों से प्रभावित हुई सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी

सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर आखिरी बार कवर्स में पंच मारकर भारत को सुपर ओवर में जीत दिलाई थी। लेकिन अंत में हुए इस नाटक के शुरू होने से बहुत पहले ही, ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटे से खराब प्रदर्शन से प्रभावित होने लगे हैं।भारत के पहले बल्लेबाजी करते समय, जब वह पगबाधा की अपील पर रिव्यू लेने का फैसला किया, तो शायद यह जानते हुए कि वह पगबाधा आउट हो चुके हैं, यह इस बात की पुष्टि करता है कि टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक, एक साधारण बल्लेबाज था,फाइनल में उनका 5 गेंदो में 1 रन बनाकर शाहीन की धीमी गति की गेंद पर मिड ऑफ पर लपका जाना इस टूर्नामेंट का बल्ले से विफल अंत रहा।जिसने पिछले 4 मैचों में 1, 12, 5 और 0 के स्कोर बनाए थे।ये स्कोर के एक व्यापक समूह का हिस्सा हैं जो ज़्यादा आक्रामक हैं। इस साल दस पारियों में, भारत के टी20 कप्तान ने 110 की स्ट्राइक रेट से तीन शून्य के साथ सिर्फ़ 99 रन बनाए हैं। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएँ, जून 2024 में भारत की टी20 विश्व कप जीत के ठीक बाद से लेकर अब तक, तो ये आंकड़े थोड़े ही बेहतर होते हैं: 19 पारियों में दो अर्धशतकों के साथ 329 रन।सूर्यकुमार के ऊंचे मानक उनके इस फॉर्म को खोखला कर देते हैं। और ऐसा किसी स्पष्ट कमज़ोरी या बड़ी खामियों की वजह से नहीं है, हालांकि उनकी पूर्व-योजना बनाने की आदत - जैसे कि वह पिक-अप फ्लिक जिसे वह ज़्यादातर बेपरवाही से खेलते हैं - इस एशिया कप में ही कई बार उनके पतन का कारण बनी है।सूर्यकुमार के लिए, यह खराब प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब अलग-अलग कारणों से सुर्खियाँ उन पर बनी हुई हैं - उनके हाव-भाव, टिप्पणियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुटकुले और सबसे बड़ी बात, हाथ मिलाने का मामला। इसके अलावा अनुशासनात्मक सुनवाई और बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल भी हुए हैं। इसके बावजूद भारत का अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंचना उन्हें राहत दे रहा है।सूर्यकुमार के मामले में विरोधाभास साफ दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने मैच के दिनों की चकाचौंध से दूर, बल्लेबाजी को कितनी सहजता से किया है। एशिया कप के पहले हाफ में ट्रेनिंग के दौरान, उन्होंने किसी भी बल्लेबाज की तरह ही शानदार बल्लेबाजी की, जिससे यह साबित होता है कि वह एक खतरनाक ऑलराउंड बल्लेबाज क्यों हैं। हालांकि, मैच के दिनों में, उनकी बेरुखी और कभी-कभी, कुछ ख़ास शॉट लगाने की बेताबी साफ दिखाई देती है।शुक्रवार को, सूर्यकुमार को एक बेजान मैदान में अपनी लय हासिल करने का मौका मिला। और अपने इस छोटे से प्रवास में, उन्होंने उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन फिर दम तोड़ दिया। महेश दीक्षाना की गेंद पर ऊपर की ओर एक तेज कवर ड्राइव, जो चौके के लिए गई, ऐसा लग रहा था कि यह आने वाले मैच की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वह बस यहीं तक सीमित रहे। 13 गेंदों में 12 रन बनाने के उनके लगातार प्रयास असहज थे, क्योंकि वह बार-बार गलत लाइन पर खेलने के कारण पिट रहे थे - जैसे दुष्मंथा चमीरा की तेज बैकर जो उनके अंदरूनी किनारे से टकरा गई, या फिर धीमी गेंद जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को मोड़कर आगे बढ़ा दी।सूर्यकुमार के स्वीप शॉट लगाने के पहले प्रयास में गेंद हेलमेट की ग्रिल पर लगी क्योंकि वह लेंथ को ठीक से पढ़ नहीं पाए। उसी ओवर में, उन्होंने स्वीप शॉट लगाने की सोची, लेकिन वानिंदु हसरगा की फुल लेंथ गेंद पर गेंद उनके पैड पर लग गई और वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जब उन्होंने बल्ला उछाला और आसमान की ओर देखा, मानो किस्मत की भीख मांग रहे हों, तो उनकी निराशा साफ झलक रही थी।इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार का दबदबा देखने का एकमात्र असली मौका पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में आया, जब उन्होंने नाबाद 47 रन बनाए, छक्के के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की और अपनी चिरपरिचित अंदाज में मैदान से बाहर चले गए। फिर भी, व्यापक परिदृश्य में, इस पारी को शायद ही कभी रिकॉर्ड किया गया क्योंकि आंकड़ों से परे इस पर खूब चर्चा हुई, जिसमें हैंडशेक-गेट चर्चा का विषय बन गया।उसके बाद से सब कुछ धुंधला सा हो गया है: अपने पूर्व-नियोजित पिक-अप शॉट के प्रयास में आउट होना, जो अब विरोधियों द्वारा सोची-समझी योजना के अनुसार खुद के लिए बनाया गया जाल बन गया है, क्रीज पर खराब प्रदर्शन, और लय की सामान्य कमी।इससे कोई मदद नहीं मिली है कि कैमरों ने उनकी हर हरकत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। जैसे ओमान के खिलाफ, जब उन्होंने खुद को बल्लेबाजी क्रम में इतना नीचे धकेल दिया कि भारत के आठ विकेट गंवाने के बावजूद वे बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। हालाँकि भारत की जीत के बाद इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन अगर भारत परेशान होता तो इस कदम की और भी ज़्यादा जांच हो सकती थी, क्योंकि ओमान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें डरा दिया था।तेरह टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में बिना अर्धशतक के रन बनाना उनके लिए एक अनजाना क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू दौरे में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, और फिर भी, आईपीएल में उन्होंने किसी जुनूनी खिलाड़ी की तरह धमाल मचाया, गेंदों को ऐसे आर्क में मारा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सूर्यकुमार ने उस टूर्नामेंट में 717 रन बनाए, सूची में दूसरे स्थान पर रहे , जबकि उन्होंने सभी 16 पारियों में 25 से ज़्यादा रन बनाए हैं। संदर्भ के लिए किसी भी गैर-ओपनर ने 18 सीजन में एक भी आईपीएल संस्करण में यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी।शायद इसीलिए जब बल्ले को जादू की छड़ी की तरह चलाना आम बात हो जाती है, तो साधारण पैच कहीं ज्यादा बुरे लगने लगते हैं। और फिर भी, इन सबके बावजूद, एक चीज स्थिर रही है - टीम की जरूरतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। वह बल्लेबाजी भूमिकाओं में लचीलेपन के सबसे पुरज़ोर समर्थक रहे हैं, सलामी बल्लेबाजों के अलावा सभी की सहजता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया है, उसका अभ्यास भी किया है, बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को इधर-उधर घुमाया है।पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच के बाद, सुपर फोर में, सूर्यकुमार ने अपनी इस साहसिक घोषणा के लिए सुर्खियाँ बटोरीं कि भारत बनाम पाकिस्तान अब कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। हालाँकि उनका मानना है कि सभी बातें और चुटकुले हल्के-फुल्के और क्षणिक होते हैं, लेकिन अगर वह सबसे जरूरी समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, तो बल्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं बोलेगा।