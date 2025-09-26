शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (14:57 IST)

INDvsWI सीरीज शुरु होने से पहले ही इंडीज को झटका, यह तूफानी पेसर हुआ बाहर

चोटिल शामार भारत के खिलाफ टेस्ट से बाहर

Shamar Joseph
INDvsWI वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोट की वजह से अगले महीने भारत के ख़िलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनकैप्ड तेज गेंदबाज़ी ऑलराउंडर योहान लेन को टीम में शामिल किया गया है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि जोसेफ सीरीज से बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के दौरे से पहले उनकी चोट का दोबारा आकलन किया जाएगा। हालांकि चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है।
भारत में 14 अक्टूबर को टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश में तीन वनडे खेलेगी, जो 18 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन टी20 भी होंगे। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड जाएगी, जहां पांच टी20, तीन वनडे और तीन टेस्ट की ऑल-फॉर्मेट सीरीज खेलेगी। फ़िलहाल टीम यूएई में है, जहां 27 सितंबर से नेपाल के खिलाफ तीन टी20 खेले जाएंगे।

जोसेफ अब तक 11 टेस्ट खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 21.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ डेब्यू पर पांच विकेट लिए थे।

लेन 22 साल के हैं और उन्होंने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जबकि 19.03 की औसत से 495 रन बनाए हैं। वह चार बार पंजा भी हासिल कर चुके हैं। लेन ने हाल ही में वेस्टइंडीज ए के लिए जून में दक्षिण अफ़्रीका ए के ख़िलाफ दो चार-दिवसीय मैच खेले थे, जहां उन्होंने चार पारियों में 62 रन बनाए थे और तीन पारियों में एक-एक विकेट लिया था।

हालांकि उन्हें घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज एकेडमी के लिए ज़्यादा सफलता मिली। उन्होंने विंडवर्ड आइलैंड्स के ख़िलाफ़ छह विकेट लिए। कुल मिलाकर लेन ने उस टूर्नामेंट में छह मैचों में 15.88 की शानदार औसत से 27 विकेट चटकाए थे, जिसमें दो बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट शामिल हैं।

लेन अब अल्ज़ारी जोसेफ, जेडेन सील्स और एंडरसन फ़िलिप के साथ वेस्टइंडीज के तेज आक्रमण में जुड़ेंगे। इनके अलावा ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और स्पिन विभाग में जोमेल वारिकन, खारी पियरे और कप्तान रोस्टन चेज मौजूद रहेंगे।(एजेंसी)
