बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (12:58 IST)

क्या भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह को आराम देगा? BCCI नहीं ले पा रहा निर्णय

Jasprit Bumrah
बुधवार या गुरुवार को, भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगा, जो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। यह चयन भ्रामक रूप से पेचीदा है, क्योंकि भारत पहली बार आर अश्विन के संन्यास का पूरा असर महसूस करने वाला है (उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के 65 घरेलू टेस्ट मैचों में से एक भी नहीं छोड़ा), जसप्रीत बुमराह के कार्यभार को अभी भी प्रबंधित करने की आवश्यकता है, और पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली अप्रत्याशित, अभूतपूर्व 3-0 की हार से जुड़े सवाल अभी भी मंडरा रहे हैं। यहां कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अजीत अगरकर की चयन समिति को देना होगा।

बुमराह को चुनें या उन्हें आराम दें?

अहमदाबाद में पहला टेस्ट एशिया कप के फाइनल के चार दिन बाद शुरू होगा, जिसमें भारत के खेलने की शानदार संभावना है। उनकी एशिया कप टीम के चार सदस्य - टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और बुमराह - आमतौर पर घरेलू सीरीज के लिए टेस्ट टीम में चुने जाते हैं, लेकिन उनमें से एक के लिए परिस्थितियाँ सामान्य से बहुत दूर हैं।
बुमराह ने इंग्लैंड में भारत की पिछली टेस्ट सीरीज़ में पांच में से केवल तीन मैच खेले थे, और उनकी पीठ की गंभीर चोटों के इतिहास को देखते हुए, उनकी भागीदारी का यह अनुपात निकट भविष्य में भी जारी रहने वाला है। तो क्या भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों के लिए बुमराह को चुनेगा, या सिर्फ़ एक टेस्ट मैच के लिए?

या फिर उन्हें पूरी सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा?

एक या दो साल पहले इसी तरह की स्थिति में, भारत को बुमराह को आराम देना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। लेकिन इस समय उनके गेंदबाजी संसाधन उतने मजबूत नहीं हैं जितने उन्हें घरेलू परिस्थितियों में मिलते हैं। अश्विन की अनुपस्थिति एक बड़ी वजह है, हालांकि आप रवींद्र जडेजा, कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिन आक्रमण की उम्मीद कर सकते हैं।

पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली हार ने भारत को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा कि वे किस तरह की पिचों पर अपने घरेलू टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और संभवतः चौकोर टर्न वाली पिचों की बजाय सपाट पिचों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया होगा जिससे पहली पारी में बड़ा स्कोर बन सके। हालाँकि, इस तरह के किसी भी बदलाव का मतलब तेज गेंदबाज़ों की भूमिका भी बढ़ाना होगा। और अगर बुमराह नहीं होंगे तो भारत को इस मोर्चे पर मुश्किलें आ सकती हैं।

भारत ने मोहम्मद शमी और उमेश यादव (जो लंबे समय से घरेलू टेस्ट मैचों में उनके पसंदीदा तेज गेंदबाज रहे हैं) को धीरे-धीरे बाहर करने का कोई ख़ास असर महसूस नहीं किया है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जहां उन्हें खाली सतह पर पुरानी गेंद से खेलने के अनुभव और जानकारी की सख़्त जरूरत महसूस हो। मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने मिलकर सिर्फ़ 19 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है।

भारत इस स्थिति में बुमराह को टीम में शामिल करना चाहेगा, लेकिन इस इच्छा के विपरीत उसे व्यस्त कार्यक्रम की मांगों पर भी विचार करना होगा। इस सीरीज के बाद भारत अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का सफ़ेद गेंद का दौरा करेगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सभी प्रारूपों की घरेलू सीरीज और फिर 2026 की शुरुआत में फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सफ़ेद गेंद की सीरीज खेलेगा।(एजेंसी)

