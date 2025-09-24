बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (13:28 IST)

वानिंदू ने मुंडी घुमाकर लिया अबरार अहमद से बदला, मैच से ज्यादा वायरल हुई यह लड़ाई

पाकिस्तान की जीत से उम्मीदें कायम, श्रीलंका लगभग बाहर

Pakistan
PAKvsSL पाकिस्तान ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और मोहम्मद नवाज (नाबाद 38 ) तथा हुसैन तलत (नाबाद 32) की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका को सुपर फोर मुकाबले में मंगलवार को पांच विकेट से हराकर एशिया कप के फ़ाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।पाकिस्तान ने श्रीलंका को 20 ओवर में आठ विकेट पर 133 रन के मामूली स्कोर पर रोकने के बाद 18 ओवर में पांच विकेट पर 138 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की।

हालांकि इस जीत में दो किरदार सुर्खियों में रहे, श्रीलंका के वानिंदू हसरंगा और पाकिस्तान के अबरार अहमद, श्रीलंका के वानिंदू हसरंगा को जब अबरार अहमद ने आउट किया तो उन्होंने वानिंदू के चिरपरिचित अंदाज में जश्न मनाया इसे देख वानिंदू हसरंगा खून का घूंट पी के रह गए। लेकिन पाक की पारी में जब वानिंदू हसरंगा ने विकेट लिया तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठे अबरार अहमद की तरह मुंडी हिलाकर जश्न मनाया।
पाकिस्तान की दो मैचों में यह पहली जीत है जबकि श्रीलंका को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।पाकिस्तान की अहम जीत! उनके गेंदबाजों ने श्रीलंका को 133 रनों पर रोकने में शानदार काम किया। कामिंडु मेंडिस के 50 रनों को छोड़कर, किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज ने कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। हालांकि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन उनके पास पर्याप्त रन नहीं थे। फखर के टाइमिंग के लिए संघर्ष करने के बावजूद, पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की और रन रेट से आगे रहा। 45/0 से, वे 57/4 पर फिसल गए, जिसमें वानिन्दु हसरंगा ने दो विकेट लिए।

पीछा करने की दर ज्यादातर 6 रन प्रति ओवर के आसपास थी और जब चमीरा ने मोहम्मद हारिस को आउट किया, तो ऐसा लग रहा था कि हम एक करीबी मुकाबला देख सकते हैं। लेकिन नवाज और हुसैन तलत ने शानदार नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी के साथ श्रीलंका की उम्मीदों को खत्म कर दिया। तलत, जिन्होंने पहले दो महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, ने सावधानी से बल्लेबाजी की, जबकि नवाज ने आक्रामक रास्ता अपनाया और इस प्रक्रिया में कुछ अद्भुत खेल दिखाए। नवाज ने पाकिस्तान के लिए चमीरा पर विजयी छक्का मारा।हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज के बीच 58 रन की अविजित साझेदारी ने पाकिस्तान को जीत का आधार दिया।

इससे पहले पाकिस्तान ने करो या मरो के इस मुकाबले में गेंद से बेहतर प्रदर्शन किया। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में लय बना दी और बाकी सब अपने आप ठीक हो गया। गेंदबाजी बेहतरीन थी और क्षेत्ररक्षण तो और भी बेहतर। उन्होंने श्रीलंका को कभी भी दबाव से बाहर नहीं निकलने दिया और हमेशा दबाव बनाए रखा। पावरप्ले में 3 विकेट लेने से मदद मिली और हुसैन तलत ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर श्रीलंका को करारा झटका दिया।


पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि हारिस रउफ और हुसैन तलत को दो-दो विकेट मिले।कामिंडु मेंडिस (50)ने श्रीलंका के लिए अकेले दम पर लड़ाई लड़ी और उनके अर्धशतक की बदौलत ही टीम इस स्कोर तक पहुंच पाई। पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ तो था क्योंकि तेज गेंदबाज और अबरार ने विकेट लिए, लेकिन यह निश्चित रूप से 133 रनों वाली पिच नहीं है।

