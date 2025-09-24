बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Shreyas Iyer reluctant to play test series against West Indies
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (17:01 IST)

BCCI से फिर लिया श्रेयस अय्यर ने पंगा, वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज

श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद के क्रिकेट से ब्रेक लिया, BCCI को पीठ दर्द की जानकारी दी

BCCI
मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को सूचित किया है कि पीठ में जकड़न के कारण वह इस समय लाल गेंद के क्रिकेट में होने वाली कड़ी मेहनत का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट श्रृंखला के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है।

श्रेयस ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रहे भारत ए के दूसरे चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट से नाम वापस ले लिया था और अब पता चला है कि उन्होंने लाल गेंद के क्रिकेट से अस्थायी ब्रेक ले लिया है।उन्हें भारत ए का कप्तान बनाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल ने यह पद संभाला।
बीसीसीआई के एक सूत्र ने PTI (भाषा) को बताया, ‘‘उन्होंने भारत ए टीम प्रबंधन को सूचित किया कि वह निजी कारणों से मुंबई गए हैं जबकि उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष को सूचित किया है कि उनकी पीठ फिलहाल प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट की कड़ी मेहनत का सामना करने की स्थिति में नहीं है।’’दरअसल श्रेयस ने अगरकर को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से आग्रह किया है।

इससे पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने वाले श्रेयस का 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सत्र में खेलना संदिग्ध हो गया है।पीटीआई को पता चला है कि श्रेयस अब अपनी पीठ की आगे की जांच और उबरने की प्रक्रिया के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे।गौरतलब है कि श्रेयस अतीत में भी पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com