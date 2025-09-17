पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग खारिज, यूएई के खिलाफ खेलने अभी तक नहीं पहुंची टीम

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप में यूएई के खिलाफ ‘करो या मरो’ का मुकाबला खेलने अभी तक होटल से नहीं निकली है जबकि एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रैफरी के तौर पर हटाने की उसकी मांग दूसरी बार आईसीसी ने खारिज कर दी।

भारत के खिलाफ रविवार के मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर हुई शर्मिंदगी के लिये पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था।



एक जानकार सूत्र ने पीटीआई को बताया ,‘‘ पाइक्रॉफ्ट बुधवार के मैच में मैच रैफरी रहेंगे और अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो यूएई को पूरे अंक मिलेंगे।’’

पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों को अपने कमरों में रहने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने के लिये कहा गया है। (भाषा)