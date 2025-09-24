नहीं सुधर रहे पाकिस्तानी, PC में सूर्या पर शाहीन का पलटवार (Video) सूर्यकुमार की टिप्पणी पर शाहीन ने कहा: यह उसका नजरिया, उसे कहने दीजिए

पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ शाहीन शाह अफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के इस बयान पर सीधा जवाब देने से परहेज किया कि भारत के दबदबे के कारण भारत-पाक मैचों को अब प्रतिद्वंद्विता नहीं माना जाना चाहिए और जोर देते हुए कहा कि उनकी टीम का ध्यान एशिया कप जीतने पर है।बृहस्पतिवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी सुपर चार चरण के मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शाहीन ने सूर्यकुमार के बयान पर पूछे गए सवालों को टाल दिया।अफरीदी ने कहा, ‘‘यह उसका अपना विचार है, उसे कहने दीजिए। जब ​​हम (रविवार को संभावित एशिया कप फाइनल में) मिलेंगे तो देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं। तब देख लेंगे। हम एशिया कप जीतने आए हैं और इसके लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।’’सूर्यकुमार ने कहा था कि किसी प्रतिद्वंद्विता को वास्तविक मानने के लिए नतीजों का अंतर 12-3 नहीं होना चाहिए जो फिलहाल टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबालों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत हार का रिकॉर्ड है।मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दो बार मुकाबला हुआ है और दोनों की मौकों पर भारत ने आसान जीत दर्ज की।दोनों टीमों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैच से पहले और बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी शामिल थे।पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय प्रशंसकों और प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया और अफरीदी से पूछा गया कि क्या इस आक्रामकता की योजना हारिस राऊफ और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ियों ने बनाई थी।रविवार को सुपर चार मैच के दौरान जहां राऊफ ने भारतीय प्रशंसकों का मजाक उड़ाया तो वहीं फरहान ने बंदूक चलाने के उत्तेजक जश्न से उकसाया।उन्होंने कहा, ‘‘आक्रामक होने की कोई खास योजना नहीं है। हम हमेशा से ही आक्रामक रहे हैं। क्रिकेट इसी तरह खेला जाता है और टीम का मनोबल ऊंचा रखा जाता है।’’यह पूछे जाने पर कि क्या टीम फाइनल में संभावित भारत-पाक मुकाबले पर भी चर्चा कर रही है, शाहीन ने कहा, ‘‘हम अभी फ़ाइनल में नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तब इस बारे में सोचेंगे।’’जब उनसे पूछा गया कि दोनों टीमों के बीच ‘क्या चल रहा है’ तो अफरीदी ने पहले तो मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘क्या चल रहा है?’’जब उनसे राऊफ और फरहान के बारे में खास तौर पर पूछा गया तो अफरीदी ने एक बार फिर इस मुद्दे को टाल दिया।उन्होंने कहा, ‘‘हमारा काम क्रिकेट खेलना है। लोग जो चाहे सोच सकते हैं। हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं। हम पाकिस्तान की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।’’बृहस्पतिवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले शाहीन ने कहा कि उनकी टीम की योजना शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने की है।शाहीन ने कहा, ‘‘बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और उसने पिछले कुछ समय में अच्छा क्रिकेट खेला है। हमें उनके खिलाफ पहले हमला करना होगा, हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा।’’