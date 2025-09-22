इसे प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करें, मुकाबला ही नहीं है : भारत-पाक मैचों पर बोले सूर्यकुमार [VIDEO]
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों को जबर्दस्त प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करने का आग्रह किया है चूंकि उनकी टीम का चिर प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से दबदबा रहा है। भारत ने एशिया कप सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को रविवार को छह विकेट से हराया। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोनों टीमों का सामना 15 बार हुआ है और भारत ने 12 बार जीत दर्ज की है।
रविवार के मैच के बाद पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार ने दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन में अंतर के बारे में पूछा तो सूर्यकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा ,‘‘ सर, मेरी गुजारिश है कि आप भारत और पाकिस्तान के मैचों को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद कर दें।’’
जब पत्रकार ने कहा कि वह प्रदर्शन के स्तर की बात कर रहे हैं, प्रतिद्वंद्विता की नहीं , इस पर भारतीय कप्तान ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने कहा ,‘‘ प्रतिद्वंद्विता और स्तर सभी बराबर है । प्रतिद्वंद्विता कहां है। अगर दो टीमें 15 मैच खेले और 8 . 7 का आंकड़ा हो तो प्रतिद्वंद्विता होती है । यहां तो 13 . 1 ( 12 . 3) या ऐसा ही कुछ है । कोई मुकाबला ही नहीं है।’’
जीत के लिये 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 39 गेंद में 74 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बेवजह लड़ने का इरादा उन्हें पसंद नहीं आया जिसकी वजह से बहस हुई।
अभिषेक और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिये 105 रन की साझेदारी की।
अभिषेक ने मैच के बाद कहा ,‘‘ जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी बिना वजह हमसे भिड़ रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनका इलाज आक्रामक बल्लेबाजी से ही करना था। ’’
पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से अभिषेक और गिल की बहस हुई।
गिल के साथ साझेदारी के बारे में अभिषेक ने कहा ,‘‘ हम स्कूली दिनों से साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेलने में मजा आता है। हमें लगा कि आज बड़ी साझेदारी बनायेंगे । जिस तरह से वह खेल रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था।’’ (भाषा)