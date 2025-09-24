अकरम अभिषेक का वीडियो पोस्ट कर पाक क्रिकेटर ने साधा इरफान पर निशाना

गौरतलब है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में इरफ़ान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुखरता से बात रखी।
Hello The dirt of Wasim Akram shoes Mr Irfan we do respect,admire & encourage Juniors like Abhishek but that disrespectful game was started by your boys on the field first & now they getting it back @IrfanPathan @wasimakramlive https://t.co/pevlg1Cbj7 pic.twitter.com/7EMpEyAQP7— Majid Majeed (@majidmajeed83) September 23, 2025
पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, "भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन कल हमें काफ़ी आक्रामकता और मज़ाक देखने को मिला, यहाँ तक कि अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं।" "इसलिए सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप बोलते रहिए, हम जीतते रहेंगे। यह एक सीधा संदेश है।"
The behaviour of Pak players on the field was very poor. My msg is clear. Full video on my YouTube channel. pic.twitter.com/Dm9YmTXqRG— Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 22, 2025