गेंद से 2 विकेट बल्ले से 32 नाबाद, पाक को अचानक मिला दुबे जैसा ऑलराउंडर

भारत से हारने के बाद टीम का मनोबल नहीं टूटा : हुसैन तलत

Pakistan
पाकिस्तान के हरफनमौला हुसैन तलत ने इन अटकलों को खारिज किया है कि भारत से एशिया कप सुपर 4 मैच में हारने के बाद टीम का मनोबल गिरा है।बल्लेबाजी हरफनमौला तलत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट और नाबाद 32 रन (30 गेंद, चार चौके) लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई है। इसके लिये पाकिस्तान को अब बृहस्पतिवार को बांग्लादेश को हराना होगा।

तलत ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले टीम में कोई मायूसी नहीं थी लेकिन भारत से सुपर 4 का पहला मैच हारने के बाद किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि हमने इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।’’उन्होंने कहा ,‘‘ हम पर कोई दबाव नहीं था। आलोचना हो रही थी लेकिन हमने उसे दरकिनार किया। कई बार अहम मुकाबले से पहले आलोचना टीम के लिये अच्छी नहीं होती ।’’


भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार टूर्नामेंट में दो मुकाबले खेले और दोनों भारत ने जीते। भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद और टॉस के समय भी हाथ नहीं मिलाया।

तलत ने कहा कि श्रीलंका पर मिली जीत से टीम में सकारात्मकता आई है और दो मैच भी अच्छे से खेलने पर वे एशिया कप जीत सकते हैं।उन्होंने कहा ,‘‘ टीम का माहौल बहुत अच्छा है। हम इतने लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्रबंधन टीम के साथ है जबकि पहले खराब खेलने वालों को टीम से निकाल दिया जाता था। अब दो ही मैच बचे हैं और अच्छा खेलने पर ट्रॉफी हमारी होगी।’’बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया है।

