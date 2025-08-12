एशिया कप के लिए चयन के लिए केरल पुलिस मदद कर रही संजू सैमसन की

Sanju Samson training with Kerala Police Athletes ahead of the Asia Cup. pic.twitter.com/IbhEXIVViN — Johns. (@CricCrazyJohns) August 12, 2025

एशिया कप में संजू सैमसन का चयन महज एक औपचारिकता है लेकिन संजू सैमसन की किस्मत कुछ ऐसी रही है कि वह कुछ ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हाल के कुछ दिनों में वह केरला पुलिस के एथलीट्स के साथ अभ्यास करते हुए देखे गए हैं। जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हो गई है।वर्ष 2024 में तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन ने क्रिकेट जगत में एक खास पहचान बनाई है।बीते वर्ष भारतीय क्रिकेट में कई ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिले जो कि यादगार बन गए। संजू ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय मैचों में दबाव के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन कर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में जगह बना ली।आँकड़ों के अनुसार संजू वर्ष 2024 में टी-20 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर तथा लगातार दो शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक तीन टी-20 शतक लगाये है। संजू के शतक का सिलसिला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बंगलादेश के खिलाफ 47 गेंदों पर शानदार 111 रनों से शुरू हुआ। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।उन्होंने डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 50 गेंदों पर धमाकेदार 107 रन बनाए। इस मैच में भारत को 61 रनों की बड़ी जीत मिली। सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाकर साल का तीसरा टी-20 शतक जड़कर इतिहास रच दिया।बीते वर्ष सैमसन ने 13 मैचों में तीन शतक, एक अर्धशतक सहित कुल 436 रन बनाये। उनका सर्वाधिक शतकीय रिकार्ड 111 रन का है। इस दौरान उन्होंने 35 चौके, 31 छक्के लगाये। उनके लिए न्याय मांगने वाले फैंस को उम्मीद है कि वह इस साल भी धमाके करेंगे।