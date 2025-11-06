भारतीय टेस्ट टीम में हुई ऋषभ पंत की वापसी, लेकिन गंभीर का पसंदीदा खिलाड़ी गायब

भारतीय ए टीम के अगुआ विकेटकीपर ऋषभ पंत ने भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर ली है। पहले मैच में 90 रन बनाने वाली पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहले पसंद के कीपर होंगे। इसके साथ ही टीम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी विकल्प रहेंगे। टीम का स्पिन दारोमदार वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के जिम्मे रहेगा।भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू जमीन पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीती थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगभग वही टीम 14 नवंबर को मैदान पर उतरेगी। हालांकि दल में एक बदलाव हुआ है। गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी हर्षित राणा को टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं एक बार और मोहम्मद शमी को भी टीम से नजरअंदाज किया गया है जिसकी आलोचना हो रही है।दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछली विश्व टेस्ट चैंपियन है लेकिन फिलहाल तालिका में भारत मेहमानों से ऊपर है। अफ्रीकी टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट नहीं हारे हैं।शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।