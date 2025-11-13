न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-1 से जीती सीरीज

जैकब डफी के 4 विकेट और डेवॉन कॉन्वे के नाबाद 47 रन और टिम रॉबिनसन के 45 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने पांचवा और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय 8 विकेट से जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से बराबरी कर ली। जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और वेस्टइंडीज को 18.4 ओवरों में 140 रनों पर ढेर कर दिया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ राचिन रविंद्र और टिम रॉबिनसन का विकेट खोकर यह लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवरों में बना लिया।