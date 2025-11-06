वेस्टइंडीज 3 रनों से न्यूजीलैंड से हारी, रोमांचक मैच में बने 400 रन

एक वक्त पर वेस्टइंडीज 13 ओवर में 96 रन बनाकर 6 विकेट खो चुकी थी। अगले 7 ओवर में टीम को 113 रनों की जरुरत थी फिर भी टीम सिर्फ 3 रनों से हारी थी। टीम के लिए दुख की बात यह रही कि वह 4 गेंदो में जीत के लिए जरूरी 7 रन नहीं बना पाए।अंत के इन ओवरों में रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और फोर्ड ने तूफानी बल्लेबाजी की।
West Indies after 13 overs - 94/6 with 113 needing in 7 overs.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 6, 2025
West Indies scored 106 runs in the next 6.2 overs, but couldn’t finish with 7 needing in 4 balls. pic.twitter.com/9CxjokDkdY