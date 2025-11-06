गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:05 IST)

वेस्टइंडीज 3 रनों से न्यूजीलैंड से हारी, रोमांचक मैच में बने 400 रन

WIvsNZ वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। पहले वेस्टइंडीज ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 7 रनों से हराया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराकर सीरीज बराबर कर ली। अब इस सीरीज में 3 मैच बाकी है।

मैच में करीब 400 रन पड़े। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने मार्क चैपमैन की धुआंधार बल्लेबाजी (28 गेंदो में 78 रन, 6 चौके और 7 छक्के) 5 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 204 रन बनाए।
एक वक्त पर वेस्टइंडीज 13 ओवर में 96 रन बनाकर 6 विकेट खो चुकी थी। अगले 7 ओवर में टीम को 113 रनों की जरुरत थी फिर भी टीम सिर्फ 3 रनों से हारी थी। टीम के लिए दुख की बात यह रही कि वह 4 गेंदो में जीत के लिए जरूरी 7 रन नहीं बना पाए।अंत के इन ओवरों में रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और फोर्ड ने तूफानी बल्लेबाजी की।
