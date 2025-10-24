शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  DY Patil Stadium registers record highest attendence in ICC Women ODI World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (13:48 IST)

DY Patil Stadium में 23,756 फैंस, INDvsNZ मैच में टूटा महिला वनडे का रिकॉर्ड

INDvsNZ
भारत ने मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में  53 रनों से जीत अर्जित कर अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है। भारत को अगला मैच रविवार को बांग्लादेश से इस ही मैदान पर खेलना है और फिर सेमीफाइनल भी इस ही मैदान पर खेलना है।

मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में कल भारत के लिए करो या मरो के मुकाबले को देखने के लिए 23,756 क्रिकेट प्रशंसक मैदान पर थे जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच ने महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था ।भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच ने किसी भी महिला क्रिकेट विश्व कप में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया था।

एसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 22,843 दर्शक आए थे, जो किसी भी महिला विश्व कप के ग्रुप चरण के सबसे अधिक दर्शकों वाले मैच का रिकॉर्ड था। इससे भी 15,935 दर्शकों का पिछला रिकॉर्ड 2024 में India-Pakistan ICC Women T20I World Cup ग्रुप ए मुकाबले के दौरान बना था।

यह कीर्तिमान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का नवीनतम कीर्तिमान है, जिसने प्रशंसकों की पहुंच और महिला क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड पुरस्कार राशि के मामले में भी नए मानक स्थापित किए हैं।

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने भारत के खिलाफ अपनी टीम की हार के बाद कहा कि महिला प्रीमियर लीग (WPL) को कैलेंडर में जगह मिलने से भविष्य में भारत महिला क्रिकेट के मामले में अग्रणी देश बन सकता है।न्यूजीलैंड में घरेलू क्रिकेट में सुधार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हमें यथार्थवादी होना होगा कि ये चीजें रातोंरात नहीं होतीं। हम भारत की तरह नहीं हैं। हमारे पास एक अरब लोग नहीं हैं जिनसे संपर्क किया जा सके। हम वास्तव में दुनिया के सबसे निचले पायदान पर स्थित एक छोटा सा देश हैं, जिसकी आबादी पांच करोड़ है।’’

डिवाइन ने कहा, ‘‘यहां एक अरब लोग हैं और यहां जिस तरह से घरेलू क्रिकेट पर काम हो रहा है वह न्यूजीलैंड में हमारे काम करने के तरीके से बहुत भिन्न है।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यहां जिस तरह से महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है उससे मुझे लगता है कि भारत महिला क्रिकेट में अग्रणी देश बन सकता है। हमने डब्ल्यूपीएल में महिला क्रिकेट के प्रति लोगों की दिलचस्पी को अच्छी तरह से देखा है।’’
