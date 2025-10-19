रविवार, 19 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Indian women chokes to hand England a Win at the death overs
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (23:09 IST)

इंदौर में पहली बार वनडे हार, इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हराया

India
ENGvsIND हीथर नाईट (109) के शानदार शतक के बाद आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की महिला टीम ने रविवार को महिला विश्वकप के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को चार रनों से हरा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली।यह पहला मौका है जब भारत पहली बार कोई एकदिवसीय मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम पर हारा है। भारतीय पुरुष टीम आज तक इंदौर में कोई भी एकदिवसीय मैच नहीं हारे।

289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में प्रतिका रावल (छह) का विकेट गंवा दिया। 10वें ओवर में हरलीन देओल भी (24) रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी की। 31वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के आउट होने से भारत को तीसरा झटका लगा। हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंदों में 10 चौके लगाते हुए 70 रन बनाये। टीम को जीत की ओर ले जा रही स्मृति मंधाना को लिंसी स्मिथ ने आउट किया। मंधाना ने 94 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 88 रनों की पारी खेली।

47वें ओवर में सोफी एकल्सटन ने दीप्ति शर्मा को आउटकर मैच को रोमांचक बना दिया।दीप्ति शर्मा ने 57 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 50 रन बनाये। स्मिथ ने मांधना का विकेट निकालकर इंग्लैंड को वापसी की राह दिखाई। दीप्ति ने शानदार पारी खेली लेकिन एकल्सटन के आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवा बैठी। लॉरेन बेल ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद भी केवल नौ रन दिए। ये मैच भारत ने एकदम अपनी नाक के नीचे से निकलने दिया है। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 284 रन ही बना सकी और चार रनों से मुकाबला हार गई। यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार है।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से नैट साइवर ब्रंट ने दो विकेट लिये। सोफी एकल्सटन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल और शॉर्लेट डीन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी में 73 रन जोड़े। हीथर नाईट ने 91 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 109 रन की शानदार पारी खेली। ओपनर एमी जोन्स ने 68 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाये।

आखिरी 10 ओवरों में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 300 से ज़्यादा रन बना लेगा। लेकिन भारत ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी से वापसी की। हालांकि इंग्लैंड महिला टीम ने भारत के खिलाफ पहली पारी में अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बनाया।

इससे पहले, जोन्स ने शीर्ष क्रम में अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड के लिए मंच तैयार किया। नाइट और नैट शिवर-ब्रंट ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े और इंग्लैंड नियंत्रण में लग रहा था। शिवर-ब्रंट ने 49 गेंदों में चार चौकों के सहारे 38 रन बनाये। लेकिन भारत ने आखिरी क्षणों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए खोई हुई जगह वापस हासिल की। दीप्ति ने 51 रन पर चार विकेट लेकर गेंदबाजी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। चार्लोट डीन ने नाबाद 19 रन बनाये और इंग्लैंड को 288 रन तक पहुंचाया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com