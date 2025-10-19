इंदौर में पहली बार वनडे हार, इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हराया

ENGvsIND हीथर नाईट (109) के शानदार शतक के बाद आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की महिला टीम ने रविवार को महिला विश्वकप के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को चार रनों से हरा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली।यह पहला मौका है जब भारत पहली बार कोई एकदिवसीय मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम पर हारा है। भारतीय पुरुष टीम आज तक इंदौर में कोई भी एकदिवसीय मैच नहीं हारे।289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में प्रतिका रावल (छह) का विकेट गंवा दिया। 10वें ओवर में हरलीन देओल भी (24) रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी की। 31वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के आउट होने से भारत को तीसरा झटका लगा। हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंदों में 10 चौके लगाते हुए 70 रन बनाये। टीम को जीत की ओर ले जा रही स्मृति मंधाना को लिंसी स्मिथ ने आउट किया। मंधाना ने 94 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 88 रनों की पारी खेली।47वें ओवर में सोफी एकल्सटन ने दीप्ति शर्मा को आउटकर मैच को रोमांचक बना दिया।दीप्ति शर्मा ने 57 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 50 रन बनाये। स्मिथ ने मांधना का विकेट निकालकर इंग्लैंड को वापसी की राह दिखाई। दीप्ति ने शानदार पारी खेली लेकिन एकल्सटन के आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवा बैठी। लॉरेन बेल ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद भी केवल नौ रन दिए। ये मैच भारत ने एकदम अपनी नाक के नीचे से निकलने दिया है। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 284 रन ही बना सकी और चार रनों से मुकाबला हार गई। यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार है।ऑस्ट्रेलिया की ओर से नैट साइवर ब्रंट ने दो विकेट लिये। सोफी एकल्सटन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल और शॉर्लेट डीन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी में 73 रन जोड़े। हीथर नाईट ने 91 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 109 रन की शानदार पारी खेली। ओपनर एमी जोन्स ने 68 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाये।आखिरी 10 ओवरों में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 300 से ज़्यादा रन बना लेगा। लेकिन भारत ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी से वापसी की। हालांकि इंग्लैंड महिला टीम ने भारत के खिलाफ पहली पारी में अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बनाया।इससे पहले, जोन्स ने शीर्ष क्रम में अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड के लिए मंच तैयार किया। नाइट और नैट शिवर-ब्रंट ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े और इंग्लैंड नियंत्रण में लग रहा था। शिवर-ब्रंट ने 49 गेंदों में चार चौकों के सहारे 38 रन बनाये। लेकिन भारत ने आखिरी क्षणों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए खोई हुई जगह वापस हासिल की। दीप्ति ने 51 रन पर चार विकेट लेकर गेंदबाजी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। चार्लोट डीन ने नाबाद 19 रन बनाये और इंग्लैंड को 288 रन तक पहुंचाया।