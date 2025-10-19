इंदौर में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

Nat Sciver-Brunt has won the toss & England will bat first



England Playing XI: Sophie Ecclestone & Lauren Bell are back!

India Playing XI: Renuka Singh comes in for Jemimah Rodrigues



Catch the LIVE action https://t.co/WF0rXIHjl8#CWC25 #INDvENG | LIVE NOW on Star… pic.twitter.com/jd1vLjMyOK — Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025

ENGvsIND इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इंग्लैंड ने पिछले मैच से दो बदलाव किए हैं। वहीं भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस विश्वकप में एक और टॉस हारने के बाद कहा कि वह भी गेंदबाजी ही करना पसंद करती। भारतीय टीम में जेमिमा रॉड्रिगेज की जगह रेणुका ठाकुर को खिलाया है।: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, रिचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, अमनजोत कौर, क्रांति गौड: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल।