इंदौर में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी
ENGvsIND इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इंग्लैंड ने पिछले मैच से दो बदलाव किए हैं। वहीं भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस विश्वकप में एक और टॉस हारने के बाद कहा कि वह भी गेंदबाजी ही करना पसंद करती। भारतीय टीम में जेमिमा रॉड्रिगेज की जगह रेणुका ठाकुर को खिलाया है।
टीमें : भारत
: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, रिचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, अमनजोत कौर, क्रांति गौड
इंग्लैंड
: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल।