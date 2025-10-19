भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए 9 विकेट पर 136 रन

AUSvsIND भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश से प्रभावित पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां निर्धारित 26 ओवर में नौ विकेट पर 136 रन बनाए।बारिश के व्यवधान के कारण मैच को प्रति टीम 26 ओवर का कर दिया गया। भारत की तरफ से केएल राहुल ने सर्वाधिक 38 रन बनाए।अब केवल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं चल पाए। वनडे कप्तान के रूप में अपना पहला मैच खेल रहे शुभमन गिल भी केवल 10 रन ही बना सके।