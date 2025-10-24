T20I Series में भारत के खिलाफ टीम में शामिल हुआ स्टार ऑलराउंडर

MAJOR CHANGES IN AUSTRALIAN SQUAD vs INDIA



- Maxwell will play 3,4,5 matches in T20I

- Dwarshuis will play 4,5 matches in T20I

- Josh Phillipe will be part of all T20I

- Mahli Beardman will play 3,4,5 matches in T20I

- Hazelwood will only play first 2 T20I

- Sean Abbott… pic.twitter.com/NnQpAvcI5y — Johns. (@CricCrazyJohns) October 24, 2025

INDvsAUS ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए ग्लेन मैक्सवेल और बेन ड्वारश्विस की वापसी बुलाया तथा तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन को भी टीम में जगह दी गई है। इसी के साथ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय के लिए जैक एडवर्ड्स को टीम में बुलाया गया है।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों सफेद गेंद टीम में बदलाव की पुष्टि करते हुए तीसरे एकदिवसीय से मार्नस लाबुशेन को रिलीज कर दिया। लाबुशेन मंगलवार से गाबा में शुरू हो रहे क्वींसलैंड के लिए एनएसडब्ल्यू के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मुकाबले की तैयारी करेंगे। इसके अलावा जॉश हेजलवुड और सीन एबट दोनों ही T-20I सीरीज के अंतिम चरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वह 10 नवंबर से SCG में शुरू हो रहे विक्टोरिया के लिए एनएसडब्ल्यु के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच के लिए उपलब्ध होंगे। हेजलवुड पहले दो टी-20 ही खेलेंगे जबकि एबट होबार्ट में खेले जाने वाले तीसरे टी-20 के बाद दल से विदाई ले लेंगे।मैथ्यू कूनेमन पहले वनडे में खेले थे लेकिन एडम जम्पा की वापसी के चलते उन्हें एडिलेड में दूसरे एकदिवसीय में जगह नहीं मिली थी, उन्हें तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। पर्थ वनडे खेलने वाले जॉश फिलिपे को भी एलेक्स कैरी की वापसी के चलते दूसरे वनडे से बाहर का रास्ता दिखाया गया था लेकिन जॉश इंग्लिस की फिटनेस पर असमंजस की स्थिति को देखते हुए उन्हें टी-20 सीरीज के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर दल में शामिल किया गया है।मैक्सवेल अंतिम तीन टी-20 के लिए ऑस्ट्रेलिया के दल में वापसी करेंगे, पिछले महीने के अंत में नेट्स में अभ्यास करने के दौरान उनकी कलाई चोटिल हो गई थी। ड्वारश्विस पिंडली में चोट के चलते वनडे सीरीज और तीन टी-20 मैचों के लिए बाहर हो गए थे लेकिन उन्हें क्वींसलैंड में खेले जाने वाले चौथे और पांचवें टी-20 के लिए दल में शामिल किया गया है।मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध), ज़ेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन (अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध), टिम डेविड, बेन ड्वारश्विस (अंतिम दो मैचों के लिए उपलब्ध), नेथन एलिस, जॉश हेज़लवुड (पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध), ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल (अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध) जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कूनेमन, जॉश फिलिपे (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस और एडम जम्पा।