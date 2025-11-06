गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:41 IST)

हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगा जोरदार खेल मंत्रालय बनाम मिश्रित युगल टीम का मैच

Hockey India
7 नवंबर, 1925 को हॉकी इंडिया के स्थापना दिवस पर हॉकी इंडिया का जोरशोर से जश्न मनाने का इरादा है।1925 से 2025 तक हॉकी इंडिया ने कई उतार चढ़ाव देखें है। भारतीय हॉकी टीम एक समय रसातल में चली गई थी लेकिन पिछली 2 बार से टीम ओलंपिक में कांस्य पदक ला रही है।ऐसे में हॉकी के बढ़ते स्तर को देखते हुए कल खेल मंत्रालय बनाम मिश्रित युगल टीम का मैच होगा। इसके अलावा 550 जिलों में विशेष कार्यक्रम होने की तैयारी है।

30 मिनट के सांकेतिक मैच के बाद भारतीय हॉकी टीम को 8 ओलंपिक मेडल दिला चुके मेजर ध्यानचंद के नाम पर बने दिल्ली स्थित स्टेडियम में सुबह से ही मैचों की झड़ी लग गई जाएगी। इसके बाद भी स्टेडियम में कई मैच इन टीमों के बीच खेले जाएंगे :-
