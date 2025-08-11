घुटनों में दर्द अब नहीं खेलना IPL, माही का फैन को दिया जवाब हुआ वायरल (Video)
दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने एक निजी समारोह के दौरान इस बात का संकेत दिया कि शायद वह अगले सत्र में आईपीएल 2026 में नहीं दिखें।मंच पर बातचीत के दौरान एक प्रशंसक ने जोर से उन्हें अगल सत्र आईपीएल खेलने के लिए कहा। इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उनके घुटने में जो दर्द हो रहा है उसका ध्यान कौन रखेगा। यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई।
बहरहाल उन्होंने कहा कि रुतुराज गायकवाड़ की वापसी आईपीएल के अगले सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को मजबूत करेगी।गायकवाड़ पिछले सत्र में कोहनी की चोट के कारण आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाद ही बाहर हो गए थे।गायकवाड़ की जगह धोनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी संभाली थी लेकिन पांच बार की चैंपियन टीम की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करते रही। टीम 14 मैचों में से सिर्फ चार जीत के साथ तालिका में 10वें स्थान पर रही थी।
धोनी ने माना चेन्नई की टीम गायकवाड़ को टीम में बनाये रखेगी।उन्होंने कहा, ‘‘ हम अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर थोड़े चिंतित थे लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा बल्लेबाजी क्रम काफी व्यवस्थित है। रुतु (गायकवाड़) वापसी करेंगे। उन्हें चोट लगी थी। वह वापसी करेंगे तो अब हम काफी व्यवस्थित हो जायेंगे।’’
धोनी गायकवाड़ की सीएसके में वापसी से खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी इस साल के अंत में होने वाली छोटी नीलामी के जरिए टीम को और मजबूत करने की कोशिश करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने (आईपीएल 2025 में) ढिलाई बरती। कुछ कमियां थीं जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत थी। दिसंबर में एक छोटी नीलामी होने वाली है। हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।’’
गायकवाड़ ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच सीएसके के लिए आठ अप्रैल को मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच है।धोनी ने स्वीकार किया कि पिछले दो सत्र में सुपर किंग्स का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा है। उन्होंने कहा कि टीम के लिए उन कमियों को पहचानना जरूरी है।
इस 44 साल के खिलाड़ी ने कहा, ‘‘हां, पिछले कुछ साल हमारे लिए अच्छे नहीं रहे हैं। हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आप सीख लें। हां, आपका सत्र खराब रहा। लेकिन क्या गलती हुई? और यही सवाल पिछले साल भी हमारे सामने था।’’