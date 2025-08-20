जितेश शर्मा होंगे बैकअप कीपर, RCB के लिए धुआंधार प्रदर्शन कर बनाई एशिया कप में जगह

ऋषभ पंत अगर चोटिल न हुए होते तो शायद जितेश शर्मा को एशिया कप 2025 का टिकट नहीं मिलता। लेकिन अब वह चोट की वजह से उपलब्ध नहीं है तो बैकअप विकेटकीपर के सवाल का सबसे पहला जवाब जितेश शर्मा ही थे । वह विकेटकीपर जिन्हें भारत का भावी बेस्ट फिनिशर विकेटकीपर माना जाने लगा था।जितेश ने आईपीएल में कुछ बेहतरीन पारियां खेली थीं जिसका इनाम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी के तौर पर मिला था। जितेश ने भारत के लिए नौ टी20 खेले और इनमें रन सिर्फ 100 बनाए लेकिन उनकी भूमिका अलग थी और नीचे आकर तेज तर्रार पारी खेलने की ज़िम्मेदारी थी। जितेश ने 147.05 के स्ट्राइक रेट से वह भूमिका निभाई भी लेकिन शायद 14.28 की औसत की वजह से वह चयनकर्ताओं को आगे आकर्षित नहीं कर पाए। जितेश ने भारत के लिए आखिरी टी20 अफगानिस्तान के खिलाफ जनवरी, 2024 में खेला था।लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। जितेश ने 15 मैचों में 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे। जितेश का नीचे आकर आतिशी अंदाज में पारी को समाप्त करने का हुनर उन्हें एशिया कप का टिकट दिला गया।उन्होंने इस सत्र में कई मौकों पर मैच जिताने वाली यानि कि क्लच पारियां खेली। इसमें से एक पारी आई लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ जो अगर ना आती तो बैंगलूरू को एलिमिनेटर खेलना पड़ जाता।इस मैच के कार्यवाहक कप्तान जितेश ने 33 गेंदों पर नाबाद 85 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आईपीएल के पहले क्वालीफायर में पहुंचा दिया।जब विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद जितेश क्रीज पर आए, तब आरसीबी को 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 52 गेंदों पर 105 रन की जरूरत थी। जितेश ने इससे पहले वर्तमान सत्र में कोई अर्धशतक नहीं लगाया था लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण मौके पर आकर्षक पारी खेली।खिताबी मुकाबले में भी उन्होंने 10 गेंदो में 2 चौके और छक्के से सुसज्जित 10 गेंदो में 24 रनों की छोटी लेकिन तेज पारी खेली थी जिससे बैंगलूरू का स्कोर पंजाब के खिलाफ 190 रनों तक पहुंच पाया। खिताबी मुकाबले को बैंगलूरू महज 6 रनों से जीत पाई थी।अगरकर ने कहा कि जितेश पिछले एक साल में एक टी20 बल्लेबाज के तौर पर काफी विकसित हुए हैं। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह विकेटकीपर बल्लेबाज अच्छी लय में था और अक्सर निचले क्रम में बल्ले से अहम योगदान देता था।उन्होंने कहा,‘‘जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया वह प्रभावशाली था।’’