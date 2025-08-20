गिल की वापसी के बाद सभी प्रारूपों में एक कप्तान होना तय

विश्व कप से महज छह महीने पहले शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाये जाने से साफ है कि भारतीय क्रिकेट निकट भविष्य में हर प्रारूप के लिये एक ही कप्तान की अपनी जांची परखी नीति पर ही भरोसा करने जा रहा है। रोहित शर्मा अभी भी वनडे कप्तान है और टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे लेकिन ‘युवराज’ गिल की भारतीय क्रिकेट के नये ‘किंग’ के तौर पर ताजपोशी में महज छह महीने का समय बाकी है।













मुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एकमत हैं। ऐसे में फिट और उपलब्ध होने पर गिल दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले 2027 विश्व कप और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में भारत की कप्तानी कर सकते हैं।

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने हर प्रारूप में एक कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन शीर्ष क्रम में गिल की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ शीर्षक्रम के लिये इस समय कुछ विकल्प है और शुभमन शानदार फॉर्म में भी है। दुबई में विरोधी टीम और हालात को देखकर अंतिम एकादश का चयन होगा।’’

पच्चीस साल के गिल ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वह अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में अक्षर पटेल की जगह उप-कप्तान होंगे। भारत को एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है।गिल को टीम में शामिल किया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों की ड्रॉ (2-2) रही श्रृंखला में चार शतक जड़े थे।टीम प्रबंधन को हालांकि गिल के बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफी सोच-विचार करना होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से शीर्ष क्रम में एक प्रभावी जोड़ी बनाई है।अगरकर ने इसे सिरदर्द मानने के बजाय एक अच्छी समस्या करार दिया।उन्होंने कहा, ‘‘अब (शीर्ष क्रम के लिए) अधिक विकल्प हैं और शुभमन वैसे भी शानदार लय में हैं। यह टीम जब दुबई पहुंचेगी तो प्रतिद्वंद्वी टीम और परिस्थितियों के अनुसार अंतिम एकादश पर फैसला कर सकते हैं।’’