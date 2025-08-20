बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. What is his fault after all Ashwin got angry when Iyer was not selected in the Asia Cup team
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (10:06 IST)

आखिर उसकी गलती क्या है? एशिया कप टीम में अय्यर को नहीं चुने जाने पर भड़के अश्विन

Ravichandran Ashwin
Team India Squad Asia Cup 2025 : भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को नहीं चुने जाने पर निराशा जताते हुए इसे दुखद और गलत बताया जबकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भी बाहर रखे जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया।
 
बीसीसीआई (BCCI) ने यूएई (UAE) में 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिये 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है।
 
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ में कहा ,‘‘ चयन ऐसा काम है जिसमें कोई तो बाहर रहेगा ही। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके चेहरों की निराशा और दुख को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि किसी ने श्रेयस और जायसवाल से बात की होगी।’’
 
कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 आईपीएल खिताब दिलाने वाले श्रेयस और जायसवाल दोनों को एशिया कप टीम में जगह नहीं मिली है।
 
अश्विन ने कहा ,‘‘ जब आपके पास तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में जायसवाल है तो विश्व कप विजेता टीम में से एक को हटाकर आप शुभमन गिल (Shubman Gill) को लेकर आये। मैं शुभमन के लिये खुश हूं लेकिन श्रेयस और जायसवाल के लिये दुखी हूं। दोनों के साथ अच्छा नहीं हुआ।’’
 
उन्होंने कहा ,‘‘ अय्यर का रिकॉर्ड देखिये। वह टीम से बाहर हुआ लेकिन फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की। उसने टूर्नामेंट जीतकर दिया। अगर जवाब यह है कि शुभमन गिल भी शानदार फॉर्म में है तो श्रेयस अय्यर भी तो है। जायसवाल ने ओवल पर आखिरी मैच में कठिन पिच पर शानदार पारी खेली। इसका क्या जवाब होगा।’’

 
अश्विन ने कहा ,‘‘ श्रेयस की क्या गलती है। उसने केकेआर को आईपीएल जिताया। उसे नीलामी में भेज दिया गया। उसके बाद वह 2014 के बाद पहली बार पंजाब को फाइनल तक ले गया। उसने शॉर्टगेंद पर अपनी दिक्कत से निजात पाई। कैगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों पर आईपीएल में आसानी से रन बनाये। मैं उसके और जायसवाल के लिये बहुत दुखी हूं।’’
 
भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने भी चयनकर्ताओं के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह संकेत है कि अब टी20 क्रिकेट में श्रेयस के लिये जगह नहीं है। 
 
उन्होंने जियो हॉटस्टार से कहा ,‘‘ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि श्रेयस 20 सदस्यीय टीम में क्यो नहीं हैं। मैं अंतिम 15 की भी बात नहीं कर रहा , 20 खिलाड़ियों में। इसका साफ मतलब है कि श्रेयस टी20 प्रारूप में चयनकर्ताओं की रणनीति का हिस्सा नहीं है।’’ (भाषा)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com