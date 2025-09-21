PAKvsIND टॉस के पहले और बाद में फिर भारत पाक कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

INDvsPAK भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले से पहले रविवार को टॉस के बाद दोनों कप्तानों सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया।दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण में पहले मैच के दौरान भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।
पाकिस्तान ने इस मैच पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रद्द कर दी। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है। इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक ज़िम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि कल अभ्यास के दौरान मैदान पर काफी ओस थी और उसी ने उनके फैसले को प्रभावित किया। हम हर मैच को नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं, इसलिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। दुबई की पिच थोड़ी धीमी खेलती है। ये हमारे लिए अन्य मैचों की तरह ही हैै। टीम में दो बदलाव हैं। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा बाहर हैं जबकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती वापस लौटे हैं।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, ''हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते। यह मैच हमारे लिए एक नया चैलेंज है और हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। टीम का माहौल बिल्कुल सामान्य है। हमें शुरुआत के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।(एजेंसी)
टीमें :
भारत :
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
पाकिस्तान:
सईम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रउफ, अबरार अहमद