INDvsPAK Live बुमराह की गेंद पर हार्दिक का कैच, दूसरे ओवर में पाक का दूसरा विकेट गिरा
Asia Cup 2025 पहले विकेट में हार्दिक पांड्या की गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कैच लिया तो अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कैच लिया। हारिस को ऊपर भेजना पाकिस्तान के लिए बेकार गया।हारिस ने पिछले मैच में यूएई के खिलाफ 66 रन बनाए थे।
हार्दिक ने पहली ही गेंद पर लिया सैम अयूब का अहम विकेट
पहली गेंद को वाइड डालने के बाद हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के इन फॉर्म बल्लेबाज सैम अयूब को गोल्डन डक पर चलता कर दिया। पाकिस्तान पहली ही गेंद से भारी संकट में
भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारकर कहा कि वह भी गेंदबाजी करने का ही सोच रहे थे। भारत और पाकिस्तान की टीम में पिछले मैच से कोई बदलाव नहीं है।
पाकिस्तान मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के खिलाफ अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 4 में जगह बना चुका है वहीं भारत ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेटों से करारी शिकस्त दी थी।
भारत
: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान :
सईम अयुब, साहिबज़ादा फ़रहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफ़ियान मुक़ीम, अबरार अहमद----------