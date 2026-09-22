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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 22 September 2026 (14:19 IST)

जापान ने T-20I चैंपियन भारत को नाको चने चबवाए, सिर्फ 2 रन से हारे

INDvsJPN
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 22 Sep 2026 (14:19 IST)
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INDvsJPNअंतिम गेंद तक चले रोमांचक मैच में भारत ने जापान को 2 रनों से हराकर  एक मात्र टी-20 मैच जीतकर सूजूकी कप  को अपने कब्जे में कर लिया। बारिश के कारण मैच 5 ओवर के मैच में जापान भारत द्वारा जीत के लिए 33 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 31 रन बना पाई। इससे पहले जापान ने ऐतिहासिक टी 20 मैच में भारत को पांच ओवर में चार विकेट पर 32 रन पर रोक दिया। भारत का जापान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला मुक़ाबला आख़िरकार सिर्फ़ पांच ओवर का रह गया।

मैच से पहले के दो दिनों में हुई ज़ोरदार बारिश के कारण इस एकमात्र टी 20 को घटाकर पांच ओवर का कर दिया गया, जो किसी मैच को पूरा कराने के लिए न्यूनतम अवधि है। मैच वाले दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन मैदान को सूखने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि वहां इतने बड़े स्तर का क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है।
भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया। पिच जैसी भी रही हो लेकिन भारतीय टीम को सिर्फ़ 32 के स्कोर पर रोक देना एक बड़ी उपलब्धि है। जापान ने पांचों ओवर स्पिनर से करवाया। पिच धीमी थी, गेंद काफ़ी टर्न हो रही थी लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के सामने जापान के ऑफ़ ब्रेक गेंदबाज़ों ने ग़जब का जाल बुना। साथ ही पूरी पारी में शायद ही कोई ग़लत गेंद डाली। हालांकि जापानी गेंदबाज़ अगर पांच वाइड को संभाल पाते और दो बार बाहरी किनारे से चौका नहीं जाता तो मामला और भी गंभीर हो जाता।

इस ऐतिहासिक मैच के लिए जापान को इससे बेहतर शुरुआत नहीं मिल सकती थी। खिलाड़ी एक-दूसरे को हाई-फाइव करते हुए मैदान से बाहर जा रहे हैं, वे अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश हैं – भारत को उनके 5 ओवरों में सिर्फ़ 32 रनों पर रोक दिया गया। सभी पाँच ओवर स्पिनरों ने फेंके और उन्हें पिच से काफ़ी मदद भी मिली। पहली ही गेंद से गेंद टर्न हो रही थी और भारत का कोई भी बल्लेबाज़ ठीक से गेंद को समझ नहीं पाया। अभिषेक पहली ही गेंद पर आउट हो गए, अगले ओवर में सैमसन भी आउट हो गए और ईशान किशन भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 16 रन बनाए, लेकिन भारत की पारी कभी रफ़्तार नहीं पकड़ पाई।


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