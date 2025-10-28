मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (16:56 IST)

39 के हुए डेविड वॉर्नर, संन्यास के बाद ऐसा सलामी बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाई ऑस्ट्रेलिया

David Warner
साल 2024 में जब डेविड वॉर्नर ने संन्यास लिया तो रिकी पोंटिंग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनके जैसा सभी प्रारुपों का सलामी बल्लेबाज शायद ही मिले। आज डेविड वॉर्नर के 39 जन्मदिन पर यह बात सच हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब तक उनका उत्तराधिकारी ढूंढने में नाकाम रहा है।

इस 39 साल के पूर्व खिलाड़ी ने साल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास की घोषणा की थी।वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में 34 और 57 रन की पारी खेली थी।उन्होंने 2011 से 2024 के बीच 112 टेस्ट मैचों में 44.59 की औसत से 26 शतक और 37 अर्धशतक के साथ 8,786 रन बनाए हैं।

टेस्ट मैचों में वार्नर के संन्यास के बाद स्मिथ ने नियमित सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के साथ इस भूमिका को निभाई थी लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली।इसके बाद भारत ए के खिलाफ कप्तानी का जिम्मा संभालने वाले नेथन मैक्सविनी को मौका दिया गया। लेकिन उन्होंने निराश किया। वैसे तो उस्मान ख्वाजा का भी विकल्प ऑस्ट्रेलिया को जल्द ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस एशेज के बाद वह संन्यास का मन बनाएंगे। लेकिन फिलहाल डेविड वॉर्नर की जगह लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया लगातार नए नाम आजमा रहा है।
वॉर्नर ने  साल 2023  नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीतने के बाद वनडे से संन्यास ले लिया था।उन्होंने 161 वनडे मैचों में 45.30 की औसत से 22 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से 6,932 रन भी बनाए।एकदिवसीय मैचों में चैंपियन्स ट्रॉफी में डेविड वॉर्नर की जगह कूपर कोनोली ने सलामी बल्लेबाजी की थी जो कि उनसे नहीं हुई। ट्रेविस हेड के साथ कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ हालिया एकदिवसीय सीरीज में सलामी बल्लेबाजी की थी वह पहले मैच में 46 नाबाद रनों के अलावा कुछ खास नहीं कर सके।

वॉर्नर टी20 प्रारूप में 110 मैचों में 33.43 के औसत और 142.47 के स्ट्राइक रेट से 3,277 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च और दुनिया के सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 24 जून को टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेला था। टी-20 में ट्रेविस हेड के साथ कप्तान मिचेल मार्श की जोड़ी ठीक चली लेकिन अभी तक इस जोड़ी की परीक्षा सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई है। ट्रेविस हेड का फॉर्म इस प्रारुप में इस साल काफी खराब रहा है और उनका औसत भी 11 का रहा है।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

