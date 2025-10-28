39 के हुए डेविड वॉर्नर, संन्यास के बाद ऐसा सलामी बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाई ऑस्ट्रेलिया
साल 2024 में जब डेविड वॉर्नर ने संन्यास लिया तो रिकी पोंटिंग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनके जैसा सभी प्रारुपों का सलामी बल्लेबाज शायद ही मिले। आज डेविड वॉर्नर के 39 जन्मदिन पर यह बात सच हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब तक उनका उत्तराधिकारी ढूंढने में नाकाम रहा है।
इस 39 साल के पूर्व खिलाड़ी ने साल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास की घोषणा की थी।वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में 34 और 57 रन की पारी खेली थी।उन्होंने 2011 से 2024 के बीच 112 टेस्ट मैचों में 44.59 की औसत से 26 शतक और 37 अर्धशतक के साथ 8,786 रन बनाए हैं।
टेस्ट मैचों में वार्नर के संन्यास के बाद स्मिथ ने नियमित सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के साथ इस भूमिका को निभाई थी लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली।इसके बाद भारत ए के खिलाफ कप्तानी का जिम्मा संभालने वाले नेथन मैक्सविनी को मौका दिया गया। लेकिन उन्होंने निराश किया। वैसे तो उस्मान ख्वाजा का भी विकल्प ऑस्ट्रेलिया को जल्द ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस एशेज के बाद वह संन्यास का मन बनाएंगे। लेकिन फिलहाल डेविड वॉर्नर की जगह लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया लगातार नए नाम आजमा रहा है।
वॉर्नर ने साल 2023 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीतने के बाद वनडे से संन्यास ले लिया था।उन्होंने 161 वनडे मैचों में 45.30 की औसत से 22 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से 6,932 रन भी बनाए।एकदिवसीय मैचों में चैंपियन्स ट्रॉफी में डेविड वॉर्नर की जगह कूपर कोनोली ने सलामी बल्लेबाजी की थी जो कि उनसे नहीं हुई। ट्रेविस हेड के साथ कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ हालिया एकदिवसीय सीरीज में सलामी बल्लेबाजी की थी वह पहले मैच में 46 नाबाद रनों के अलावा कुछ खास नहीं कर सके।
वॉर्नर टी20 प्रारूप में 110 मैचों में 33.43 के औसत और 142.47 के स्ट्राइक रेट से 3,277 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च और दुनिया के सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 24 जून को टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेला था। टी-20 में ट्रेविस हेड के साथ कप्तान मिचेल मार्श की जोड़ी ठीक चली लेकिन अभी तक इस जोड़ी की परीक्षा सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई है। ट्रेविस हेड का फॉर्म इस प्रारुप में इस साल काफी खराब रहा है और उनका औसत भी 11 का रहा है।