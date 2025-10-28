श्रेयस अय्यर को वैसी ही चोट जैसी अमिताभ को कुली की शूटिंग के दौरान लगी थी, इंजरी को लेकर लेटस्ट अपडेट
Shreyas Iyer Injury Update : साल 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन को गंभीर स्प्लीन इंजरी (तिल्ली में चोट) लगी थी, तब पूरा देश चिंता में डूब गया था। वह हादसा लगभग जानलेवा साबित हुआ था। अब, चार दशक बाद, भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी उसी तरह की चोट का सामना करना पड़ा है हालांकि सौभाग्य से उनकी हालत अब स्थिर है और वह ICU से बाहर आ चुके हैं। सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है।
उन्हें ICU से बाहर लाया गया है और वे डॉक्टरों की निगरानी में स्थिर स्थिति में हैं। BCCI की मेडिकल टीम और सिडनी के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी रिकवरी पर नजर रख रहे हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा, तो आने वाले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। यह कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा। इसी दौरान उनकी बाईं पसली पर चोट लगी।
मैच के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ड्रेसिंग रूम में उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्कैन में पता चला कि श्रेयस की स्प्लीन में चोट आई है जिसे लैसरशन (laceration) इंजरी कहा जाता है, यानी तिल्ली के टिश्यू में दरार या फटाव। जानकारी के मुताबिक, गिरने के बाद श्रेयस के बॉडी वाइटल्स (शरीर के जरुरी संकेत) बहुत कम हो गए थे, जो उस वक्त जानलेवा स्थिति बन सकती थी। समय पर मेडिकल मदद मिलने से बड़ी दुर्घटना टल गई। अब उनकी हालत नाज़ुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है।
BCCI ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा, "श्रेयस अय्यर को बाएं नीचे की पसलियों में चोट लगी है। स्कैन से पता चला कि यह स्प्लीन में लैसरशन इंजरी है। वह अभी इलाज के तहत हैं, स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। BCCI की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर लगातार उनकी स्थिति पर नज़र रख रही है। टीम का डॉक्टर सिडनी में उनके साथ रहेगा।” श्रेयस के कुछ करीबी दोस्त सिडनी में उनके साथ हैं। उनके परिवार के सदस्य भी मुंबई से सिडनी पहुंचने की तैयारी में हैं, ताकि वे रिकवरी के दौरान उनके पास रह सकें।
स्प्लीन इंजरी क्या होती है? (What is the spleen Injury)
स्प्लीन यानी तिल्ली, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो ब्लड फिल्टर का काम करती है और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इस पर चोट लगना हल्का भी हो सकता है या जानलेवा भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि चोट कितनी गहरी है और अंदरूनी रक्तस्राव कितना हुआ है, हल्की चोटों में केवल सूजन या मामूली फटाव होता है, जो कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाता है। गंभीर चोटों में अंदरूनी ब्लीडिंग (रक्तस्राव) बढ़ सकती है, जिसके लिए कभी-कभी सर्जरी करनी पड़ती है।
डॉक्टरों का कहना है कि श्रेयस की चोट सेल्फ-हीलिंग (स्वाभाविक रूप से भरने योग्य)लग रही है। ऐसे में अगर उनकी स्थिति स्थिर बनी रही तो सर्जरी की जरुरत नहीं पड़ेगी। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा और फिर कुछ हफ्तों तक आराम करना पड़ेगा। टीम इंडिया का अगला वनडे सीरीज़ दौरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि अय्यर उस सीरीज तक पूरी तरह फिट हो पाएंगे या नहीं। BCCI और टीम मैनेजमेंट दोनों फिलहाल उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर नहीं उतारना चाहते। वे 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टी20 Series का हिस्सा नहीं हैं।
श्रेयस अय्यर की चोट गंभीर जरूर थी, लेकिन अब वे ठीक होने की राह पर हैं। फिलहाल उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए आराम और समय दोनों की जरूरत है। देशभर के क्रिकेट प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।