बारिश ने बांग्लादेश के खिलाफ छीनी जीत और चोटिल हुई इन फॉर्म ओपनर
BANvsIND भारत और बंगलादेश के बीच रविवार को खेला जा रहे महिला विश्वकप का 28वां मैच बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया गया है।भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश ने वर्षा बाधित मुकाबले में निर्धारित 27 ओवरों में नौ विकेट पर 119 रनों का स्कोर खड़ा किया। बंगलादेश की ओर से शर्मीन अख्तर ने सर्वाधिक 36 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे बंगलादेश के बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सके और विकेट गंवाते रहे। शोभना मोस्तारी ने (26), रूब्या हैदर ने (13) और ऋतु मोनी ने 11 रनों का योगदान दिया। बंगलादेश के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।
भारत की ओर से राधा यादव ने तीन और श्री चारणी ने दो विकेट लिये। रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।119 रनों के जवाब में भारत ने 8.4 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 57 रन बना लिये है। इसी दौरान फिर से बारिश शुरु हो गई। स्मृति मंधाना (नाबाद 34 ) और अमनजोत कौर (नाबाद 15 ) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी।
इसके बाद लगातार हो रही बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया है, फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को रविवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप मैच में क्षेत्ररक्षण करते हुए चोट लगी और उन्हें लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा जिससे भारत को बड़ा झटका लगा।डीप मिडविकेट पर क्षेत्ररक्षण कर रही प्रतिका का 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर दाहिना टखना मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि लगातार बारिश के कारण डीवाई पाटिल स्टेडियम के गीले मैदान पर उनका पैर फंस गया।मैदानकर्मियों ने एक स्ट्रेचर भी मैदान पर पहुंचाया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिका भारतीय सहयोगी स्टाफ की मदद से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चली गईं।
बहरहाल बंगलादेश अब अंक तालिका को सातवें स्थान पर रहते हुए समाप्त करेगा। बारिश से प्रभावित मैच को पहले 43 ओवर और फिर 27 ओवर का मैच हुआ। बंगलादेश ने डीएलएस पद्धति के हिसाब से भारत को 126 रनों का लक्ष्य दिया और मांधना और अमनजोत की जोड़ी ने भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की लेकिन फिर बारिश ने ख़लल डाला और आखिरकार मैच को बिना किसी परिणाम के रद्द करना पड़ा।