Written By WD Sports Desk
रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (23:15 IST)

बारिश ने बांग्लादेश के खिलाफ छीनी जीत और चोटिल हुई इन फॉर्म ओपनर

India
BANvsIND भारत और बंगलादेश के बीच रविवार को खेला जा रहे महिला विश्वकप का 28वां मैच बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया गया है।भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश ने वर्षा बाधित मुकाबले में निर्धारित 27 ओवरों में नौ विकेट पर 119 रनों का स्कोर खड़ा किया। बंगलादेश की ओर से शर्मीन अख्तर ने सर्वाधिक 36 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे बंगलादेश के बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सके और विकेट गंवाते रहे। शोभना मोस्तारी ने (26), रूब्या हैदर ने (13) और ऋतु मोनी ने 11 रनों का योगदान दिया। बंगलादेश के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

भारत की ओर से राधा यादव ने तीन और श्री चारणी ने दो विकेट लिये। रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।119 रनों के जवाब में भारत ने 8.4 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 57 रन बना लिये है। इसी दौरान फिर से बारिश शुरु हो गई। स्मृति मंधाना (नाबाद 34 ) और अमनजोत कौर (नाबाद 15 ) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी।
इसके बाद लगातार हो रही बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया है, फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को रविवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप मैच में क्षेत्ररक्षण करते हुए चोट लगी और उन्हें लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा जिससे भारत को बड़ा झटका लगा।डीप मिडविकेट पर क्षेत्ररक्षण कर रही प्रतिका का 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर दाहिना टखना मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि लगातार बारिश के कारण डीवाई पाटिल स्टेडियम के गीले मैदान पर उनका पैर फंस गया।मैदानकर्मियों ने एक स्ट्रेचर भी मैदान पर पहुंचाया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिका भारतीय सहयोगी स्टाफ की मदद से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चली गईं।

बहरहाल बंगलादेश अब अंक तालिका को सातवें स्थान पर रहते हुए समाप्त करेगा। बारिश से प्रभावित मैच को पहले 43 ओवर और फिर 27 ओवर का मैच हुआ। बंगलादेश ने डीएलएस पद्धति के हिसाब से भारत को 126 रनों का लक्ष्य दिया और मांधना और अमनजोत की जोड़ी ने भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की लेकिन फिर बारिश ने ख़लल डाला और आखिरकार मैच को बिना किसी परिणाम के रद्द करना पड़ा।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

