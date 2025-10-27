सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (11:49 IST)

टीम इंडिया को बड़ा झटका: श्रेयस अय्यर ICU में, चोट बन गई गंभीर

shreyas iyer hindi news
टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की चोट कहीं ज्यादा गंभीर साबित हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी पसलियों की चोट के बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अय्यर को internal bleeding की समस्या के चलते आईसीयू (ICU) में रखा गया है। सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। यह कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा। इसी दौरान उनकी बाईं पसली पर चोट लगी। 

टीम के डॉक्टर और फिजियो ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं, जांच में इंटर्नल ब्लीडिंग की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। पीटीआई को मिली जानकारी के अनुसार, अय्यर पिछले दो दिनों से आईसीयू में हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती थी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार निगरानी में हैं।
 
एक सूत्र ने कहा, “उन्हें 2 से 7 दिन तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा। यह अवधि उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगी, क्योंकि संक्रमण (infection) फैलने से रोकना ज़रूरी है।”
 
BCCI ने दी तेज प्रतिक्रिया
 
बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने फौरन एक्शन लिया और अस्पताल में उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की। टीम के एक सदस्य ने कहा, “टीम डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं लिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन यह चोट बहुत गंभीर थी और यह घटना बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी।”
 
शुरुआती अनुमान था कि अय्यर लगभग तीन हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि उनका रिकवरी पीरियड इससे कहीं लंबा हो सकता है। वे अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ से बाहर हो सकतें हैं।
 
फिलहाल 31 वर्षीय अय्यर कम से कम एक सप्ताह तक सिडनी में ही अस्पताल में रहेंगे। इसके बाद ही उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी जाएगी।  वे 27 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सेरूएस का हिस्सा नहीं हैं।  
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

