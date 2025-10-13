सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. ROHIT SHARMA LIFTS THE TROPHY FROM THE FLOOR SHREYAS IYER PUT
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:52 IST)

वाह भाई रोहित! आखिर दिखा दिया कि क्यों हैं अभी भी असली कप्तान, ट्रॉफी उठाकर जीता सभी का दिल [VIDEO]

INDIA VS AUSTRALIA HINDI NEWS
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज़ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह न तो उनके चौके-छक्के हैं और न ही कोई रिकॉर्ड, बल्कि उनका सादगी और संस्कार से भरा हुआ अंदाज़ है। दरअसल, हाल ही में मुंबई में आयोजित सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स (CEAT Cricket Awards) के दौरान एक वाकया हुआ, जिसने रोहित को एक बार फिर फैंस के दिल के और करीब ला दिया।
 
अवॉर्ड शो में रोहित शर्मा टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के पीछे बैठे थे। जब श्रेयस स्टेज से अपना सम्मान लेने के बाद लौटे, तो उन्होंने लापरवाही में अपनी ट्रॉफी पास की ज़मीन पर रख दी। यह नज़ारा रोहित की नज़र से छिपा नहीं रहा। उन्होंने बिना कुछ कहे, बड़ी सहजता से वह ट्रॉफी उठाई और पास रखी टेबल पर सलीके से रख दी। उनका यह छोटा सा कदम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस उनकी विनम्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे।
 
फैंस का कहना है कि रोहित का यह व्यवहार बताता है कि वह सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी असली लीडर हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें ‘हिटमैन’ ही नहीं, बल्कि दिलों का कप्तान भी कहते हैं।

इस बीच, रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। वह 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का हिस्सा होंगे। लंबे अंतराल के बाद मैदान पर उतरने जा रहे रोहित की फिटनेस और फॉर्म को लेकर चर्चा तेज है। सीएट अवॉर्ड्स में उनका बदला हुआ लुक दिखा, वे काफी स्लिम और फिट दिखाई दिए, पहले से कहीं ज़्यादा शार्प देखकर फैंस को उम्मीद है कि यह नया अवतार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर धमाल मचाएगा।
 
रोहित की इस सादगी भरी पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि मूल्यों का भी परिचय है।





ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)


 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
390 रन बनाकर वेस्टइंडीज ने बनाया रिकॉर्ड, भारत जीत से 58 रन दूर

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com