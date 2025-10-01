बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:23 IST)

एशिया कप के नायक तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी से मुलाकात की [VIDEO]

भारत के एशिया कप 2025 फाइनल के नायक तिलक वर्मा ने मंगलवार को यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार मुलाकात की। यहां जारी विज्ञप्ति के मुताबिक रेड्डी ने वर्मा को सम्मानित किया और फाइनल में उनके प्रदर्शन की सराहना की। वर्मा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को एक क्रिकेट बैट भी भेंट किया। रेड्डी ने क्रिकेटर द्वारा भेंट किए गए बैट को पकड़कर क्रिकेट पिच पर गेंद का सामना करने की मुद्रा बनाई।

इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री वकाती श्रीहरि और खेल विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे।
 
वर्मा ने फाइनल में जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय 69 रन की नाबाद पारी खेल कर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई। (भाषा)

