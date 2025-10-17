24 ओवर में बिना विकेट खोए 200 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

The first semi-finalist at #CWC25 has been confirmed, but who will join Australia in the final four?



Watch the tournament here https://t.co/7wsR28P7Sa pic.twitter.com/TQVHO1s3BD — ICC (@ICC) October 17, 2025

गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान अलिसा हीली (नाबाद 113) और फीबी लिचफील्ड (नाबाद 84) की सलामी विस्फोटक साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप मुकाबले में गुरूवार को बंगलादेश को 151 गेंदे शेष रहते 10 विकेट से हरा दिया।इस जीत के दम पर ऑस्ट्रेलिया महिला एकदिवसीय के सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली पहली टीम बन गई है।199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की अलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड की जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए तेजी के साथ रन बटोरे। अलिसा हीली ने 77 गेंदों में 20 चौके लगाते हुए (नाबाद 113) रन बनाये। वहीं फीबी चिलफील्ड ने 72 गेंदों में 12 चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 84 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 24.5 ओवर मेे बिन कोई विकेट खोए 202 रन बनाकर मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया।इससे पहले बंगलादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है। इसमें सोभना मोस्टरी (नाबाद 66) का अहम योगदान रहा। उन्होंने बीच के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला। बांग्लादेश ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बीच के ओवरों में वे थोड़ा गड़बड़ा गए, वरना वे और बड़ा स्कोर बना सकते थे।ऑस्ट्रेलिया ने मैदान पर थोड़ी गड़बड़ी की और गेंदबाजी में बदलाव भी थोड़ा उलझन भरा रहा। अलाना किंग और जार्जिया वेयरहैम ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की, जिन्होंने 17 ओवरों में मिलकर चार विकेट लिए और केवल 40 रन दिए।सोभना मोस्टरी द्वारा बनाये गए नाबाद 66 रन, वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बंगलादेश महिला टीम का पहला 50 से अधिक का स्कोर है। रुबया हैदर ने 44 रन का योगदान दिया। बंगलादेश के स्कोर में 22 वाइड सहित 28 अतिरिक्त रनों का भी योगदान रहा। बंगलादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 198 रन का स्कोर बनाया।