शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Alysaa Healy and Phibe Litchfield torments Bangladesh with 10 wickets win
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (12:26 IST)

24 ओवर में बिना विकेट खोए 200 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

Australia
गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान अलिसा हीली (नाबाद 113) और फीबी लिचफील्ड (नाबाद 84) की सलामी विस्फोटक साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप मुकाबले में गुरूवार को बंगलादेश को 151 गेंदे शेष रहते 10 विकेट से हरा दिया।इस जीत के दम पर ऑस्ट्रेलिया महिला एकदिवसीय के सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली पहली टीम बन गई है।

199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की अलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड की जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए तेजी के साथ रन बटोरे। अलिसा हीली ने 77 गेंदों में 20 चौके लगाते हुए (नाबाद 113) रन बनाये। वहीं फीबी चिलफील्ड ने 72 गेंदों में 12 चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 84 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 24.5 ओवर मेे बिन कोई विकेट खोए 202 रन बनाकर मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया।
इससे पहले बंगलादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है। इसमें सोभना मोस्टरी (नाबाद 66) का अहम योगदान रहा। उन्होंने बीच के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला। बांग्लादेश ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बीच के ओवरों में वे थोड़ा गड़बड़ा गए, वरना वे और बड़ा स्कोर बना सकते थे।

ऑस्ट्रेलिया ने मैदान पर थोड़ी गड़बड़ी की और गेंदबाजी में बदलाव भी थोड़ा उलझन भरा रहा। अलाना किंग और जार्जिया वेयरहैम ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की, जिन्होंने 17 ओवरों में मिलकर चार विकेट लिए और केवल 40 रन दिए।

सोभना मोस्टरी द्वारा बनाये गए नाबाद 66 रन, वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बंगलादेश महिला टीम का पहला 50 से अधिक का स्कोर है। रुबया हैदर ने 44 रन का योगदान दिया। बंगलादेश के स्कोर में 22 वाइड सहित 28 अतिरिक्त रनों का भी योगदान रहा। बंगलादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 198 रन का स्कोर बनाया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com