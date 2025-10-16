बांग्लादेशी कप्तान अफगानिस्तान से सूपड़ा साफ होने के बाद टीम पर बिफरा

बांग्लादेश के वनडे कप्तान मेहदी हसन का मानना है कि टीम अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है, जिसका खामियाजा उन्हें 50 ओवरों के प्रारूप में भुगतना पड़ रहा है। अफग़ानिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश का सफाया कर दिया, जिसमें बांग्लादेश टीम की बल्लेबाजी बुरी तरह चरमरा गई।मेहदी ने कहा, “हम हर हार से नहीं सीख रहे हैं। हम जरूरत के मुताबिक सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हममें कुछ क्षेत्रों में जरूर कमी है, लेकिन हमें इन खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास (टीम के) बाहर ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हैं। हम उतने बुरे नहीं हैं जितना ये नतीजे दिखाते हैं, लेकिन हमें बस सुधार करना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा।”बांग्लादेश अफग़ानिस्तान के खिलाफ अपने पिछले दो मैचों में 30 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाज़ी नहीं कर पाया, दूसरे मैच में 28.3 ओवर में 109 रन बनाने के बाद सीरीज के आखिरी मैच में 27.1 ओवर में 93 रन पर आउट हो गया।मेहदी को लगता है कि अब उनकी पहली प्राथमिकता पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना है। मेहदी ने कहा, “हमें 50 ओवर खेलने का लक्ष्य रखना होगा।”उन्होंने कहा, “हम पिछले दो मैचों में ऐसा (50 ओवर तक बल्लेबाजी करने में) नाकाम रहे और मुझे लगता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर हमने खराब क्रिकेट खेला है।”उन्होंने आगे कहा, “जब बल्लेबाज ज़िम्मेदारी नहीं लेते, तो टीम को नुकसान होता है। हर बल्लेबाज को ज़िम्मेदारी लेनी होगी। वरना हम संघर्ष करते रहेंगे। हम बिना रन बनाए मैच नहीं जीत सकते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।”श्रृंखला हार की ज़िम्मेदारी लेने वाले मेहदी ने कहा कि टीम को अब जल्द से जल्द लय में आना होगा और उम्मीद है कि वेस्टइंडीज़ श्रृंखला से पहले अपने परिवार के साथ समय बिताने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।“यह श्रृंखला हारने के बाद टीम निश्चित रूप से निराश है। हमें उम्मीद है कि अगर हम घर पर बचे उन दो दिनों में अपने परिवार के साथ समय बिता पाएं, तो हम नए सिरे से खेल पायेंगे।”मेहदी ने कहा, “हर खिलाड़ी को अच्छा क्रिकेट न खेल पाने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। एक कप्तान के तौर पर मुझे भी यह ज़िम्मेदारी लेनी होगी। मुझे उम्मीद है कि हम अगली श्रृंखला से ही वापसी कर पायेंगे।”“एक कप्तान के तौर पर, मैं चाहता हूँ कि बल्लेबाज मानसिक रूप से मजबूत हों। मुझे रातोंरात सुधार की उम्मीद नहीं है। कोचिंग स्टाफ टीम को मानसिक रूप से मजबूत कर रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “एक कप्तान के तौर पर मुझे भी ऐसा करना चाहिए।”बांग्लादेश 18 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेलेगा, दोनों टीमें 15 अक्टूबर को पहुंचेंगी।पता चला है कि लिटन दास, जो साइड स्ट्रेन के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला से बाहर रहे थे, 14 अक्टूबर को स्कैन के बाद मेडिकल क्लीयरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि, सूत्रों ने संकेत दिया है कि वह एकदिवसीय श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।