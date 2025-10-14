मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Adam Zampa and Josh Inglis ruled out of Perth ODI against Australia
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (16:16 IST)

पहले वनडे से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर और कीपर, मार्श की बढ़ी दिक्कत

Australia
ऑस्ट्रेलिया का मुख्य स्पिनर एडम जैंपा और विकेटकीपर जोश इंग्लिस भारत के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच से बाहर हो गए हैं।ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर ऐडम ज़ैम्पा पितृत्व कारणों से पर्थ में भारत के ख़िलाफ़ पहला वनडे मिस करेंगे। उनकी जगह मैथ्यू कुनमन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि जॉश फ़िलिपे को जॉश इंग्लिस के कवर के रूप में पर्थ बुलाया गया है क्योंकि एलेक्स केरी ऐशेज़ की तैयारी के तहत एक शेफ़ील्ड शील्ड मैच खेल रहे हैं।

ज़ैम्पा की पत्नी हैरियट अपनी दूसरी संतान के अंतिम गर्भावस्था चरण में हैं और डिलीवरी की तारीख नज़दीक होने के कारण ज़ैम्पा ने उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के अपने घर पर ही रहने का फैसला किया है, क्योंकि पर्थ से लौटना अपेक्षाकृत कठिन है।

वह ऐडिलेड और सिडनी में होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों से घर लौटना आसान है। वह पूर्वी तट पर खेले जाने वाले पांच मैचों की T20 सीरीज़ में भी शामिल रहेंगे।

कुनमन को रविवार के पर्थ वनडे के लिए बुलाया गया है और वह तीन साल बाद अपना पहला वनडे खेल सकते हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला वनडे हो सकता है। उन्होंने आख़िरी बार 2022 में श्रीलंका में चार वनडे खेले थे।

वह पूरी सर्दियों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ रहे हैं जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल, वेस्टइंडीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ और न्यूज़ीलैंड दौरा शामिल हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने केवल एक मैच खेला जो जुलाई में जमैका में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरा T20। था।

घरेलू स्तर पर उन्होंने तब से तस्मानिया के लिए केवल तीन 50-ओवर मैच खेले हैं, जिनमें 1/34, 1/74 और 2/51 के आंकड़े दर्ज किए। साथ ही नए सीज़न के पहले मैच में न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ 56* रन की शानदार पारी भी खेली।इंग्लिस पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से वह न्यूज़ीलैंड दौरे से बाहर थे।

कैरी ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और भारत के खिलाफ सीरीज़ के लिए चयनित हैं, लेकिन वह पर्थ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें बुधवार से ऐडिलेड में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वींसलैंड के ख़िलाफ़ शेफ़ील्ड शील्ड मैच खेलना है।

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं के सामने ऐशेज़ से पहले तीनों फ़ॉर्मैट के खिलाड़ियों को संतुलित करने की चुनौती है। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पहले दो वनडे (पर्थ और एडिलेड) खेलेंगे, लेकिन सिडनी में तीसरा वनडे (25 अक्तूबर) मिस कर सकते हैं ताकि वह 28 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाले शील्ड मैच में हिस्सा ले सकें।

ग्रीन संभवतः वनडे में गेंदबाज़ी नहीं करेंगे, बल्कि वह शील्ड मैच में अपने बॉलिंग लोड को बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ इस सीज़न के पहले शील्ड मैच में केवल चार ओवर फेंके थे।

कैरी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती शील्ड मैच को मिस किया था क्योंकि इंग्लिस की चोट के कारण उन्हें न्यूज़ीलैंड दौरे पर अंतिम समय में बुलाया गया था। वहीं, फ़िलिपे लगातार दूसरे शील्ड मैच से बाहर रहेंगे क्योंकि न्यूज़ीलैंड दौरे में उन्हें कैरी के कवर के रूप में बुलाया गया था, जब ग्लेन मैक्सवेल भी चोटिल हो गए थे।

फ़िलिपे ने आख़िरी बार 2021 में कैरिबियाई दौरे पर वनडे खेला था, जब वह कैरी की कप्तानी में ओपनिंग बल्लेबाज़ के रूप में खेले थे। उन्होंने 2023 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी फ़ॉर्मेट में नहीं खेला है, लेकिन 'ऑस्ट्रेलिया ए' टीम के लिए शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्स व वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com