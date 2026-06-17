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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 17 जून 2026 (13:36 IST)

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को लखनऊ में थमाया बल्ला (Video)

India
AFGvsIND लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहले वनडे में भारत 7 विकेटों से जीता था। अफगानिस्तान की टीम ने दो बदलाव किए हैं। अफगानिस्तान के लिए नबी और उमरजई बीमार है और उनकी जगह बिलाल सामी और ड्वारिश रसूली खेलेंगे।
वहीं भारत की ओर से रोहित शर्मा का साथ देने यशस्वी जायसवाल ओपनिंग पर उतरेंगे। वहीं गेंदबाजी में हर्ष दुबे की जगह प्रिंस यादव एकदिवसीय पदार्पण करेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी मौका मिला है।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा,  वॉशिंगटन सुंदर, इशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, एएम ग़ज़नफ़र, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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