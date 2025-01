क्या एलन मस्क खरीदेंगे टिकटॉक? ट्विटर के बाद अब इस चीनी ऐप पर नजर

एलन मस्क, जो अपने अप्रत्याशित फैसलों और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक और ट्विटर (अब X) के विवादास्पद अधिग्रहण के बाद, अब उनकी नजर एक और विशालकाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है - टिकटॉक। हाल ही में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीनी अधिकारी टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को मस्क को बेचने पर विचार कर रहे हैं। क्या मस्क सच में टिकटॉक को खरीदने की तैयारी में हैं? क्या यह अधिग्रहण सोशल मीडिया के भविष्य को बदल देगा? आइए इस संभावित सौदे, इसके पीछे के कारणों, और इससे जुड़े विवादों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

टिकटॉक और अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा (TikTok and the Threat of US Ban) : टिकटॉक, जो चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व में है, दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। 2018 में इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दिग्गजों को भी डाउनलोड के मामले में पीछे छोड़ दिया था। आज अमेरिका में इसके 17 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ अमेरिकी सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं।

अमेरिकी राजनेताओं को डर है कि चीनी सरकार, जिसका बाइटडांस में 'गोल्डन शेयर' है, टिकटॉक के माध्यम से अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के डेटा को एक्सेस कर सकती है या ऐप को प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।

इस चिंता के चलते अप्रैल 2024 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें बाइटडांस को टिकटॉक को बेचने या देश में पूर्ण प्रतिबंध का सामना करने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि वह 19 जनवरी तक टिकटॉक पर प्रतिबंध या बिक्री के कानून को लागू कर सकता है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि टिकटॉक प्रतिबंध से बचने में असफल रहता है, तो उसके अमेरिकी संचालन को बेचने के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। एक संभावित विकल्प यह है कि एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को संभाल ले।

मस्क का टिकटॉक में इंटरेस्ट (Musk's Interest in TikTok) : ऐसे में एलन मस्क का टिकटॉक में इंटरेस्ट लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मस्क, जो पहले ही ट्विटर को खरीद चुके हैं और उसमें कई बदलाव कर रहे हैं, अब एक और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में लेने की सोच रहे हैं। अगर मस्क टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को खरीदते हैं, तो यह न केवल उनके व्यवसाय का विस्तार होगा, बल्कि अमेरिकी सरकार की चिंताओं को भी कम किया जा सकेगा।

हालांकि, टिकटॉक ने इन चर्चाओं को पूरी तरह से काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसका एलन मस्क को अपना अमेरिकी कारोबार बेचने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव और प्रतिबंध के खतरे को देखते हुए, भविष्य में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है।

ट्विटर का अधिग्रहण: एक उदाहरण (Acquisition of Twitter: An Example) : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एलन मस्क का ट्विटर का अधिग्रहण भी काफी नाटकीय था। पहले उन्होंने ट्विटर में शेयर खरीदे, फिर इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया, और फिर कुछ समय के लिए पीछे हट गए। लेकिन अंततः उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया और उसमें कई बड़े बदलाव किए। इस उदाहरण को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि टिकटॉक के मामले में क्या होगा।

लेकिन यदि ऐसा होता है, तो मस्क जो पहले ही ट्विटर (अब एक्स) के माध्यम से अमेरिका के सूचना तंत्र पर बड़ा प्रभाव रखते हैं, और अधिक नियंत्रण हासिल कर लेंगे। 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने इसे "राजनीतिक रूप से तटस्थ" प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने इसका उपयोग डोनाल्ड ट्रम्प के लिए प्रचार और दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया। माना जा रहा है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध से अमेरिका में इसके उपयोगकर्ताओं में असंतोष फैल सकता है।