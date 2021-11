बड़ी खबर, पंजाब में 10 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, जानिए कितने घटे डीजल के दाम...

चंडीगढ़। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने रविवार को पेट्रोल- के दाम कम करने का फैसला किया। नए दाम आज रात से लागू हो जाएंगे।

मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमने और डीजल के दाम क्रमश: 10 रुपए और 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। नए दाम आज रात से ही प्रभावी होंगे।

