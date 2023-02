निर्मला सीतारमण ने बताया, नई कर प्रणाली से कैसे होगा मध्यम वर्ग को फायदा?

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि नई कर प्रणाली से मध्यम वर्ग को फायदा होगा क्योंकि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा बचा रहेगा।

सीतारमण ने गत एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए नई कर प्रणाली को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई घोषणाएं की थीं। इसमें सात लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा सबसे अहम है।

The New Tax Regime is effective because in it standard deduction is allowed, & lower tax rates have been fixed for different slabs, thus allowing people to have more money in their hands.



