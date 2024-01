सोने, चांदी के हुक, पिन, सिक्कों हुए महंगे, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में की 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी

A contingent of 140 CISF personnel deployed for the security of Parliament House: बजट सत्र (Budget session) के दौरान आगंतुकों और उनके सामान की जांच के लिए नई व्यवस्था के तहत संसद परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 140 की कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।