Gold Import : सोने का आयात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर, त्योहारी मांग से नवंबर में हुआ 4 गुना

manoj jarange on monday declared again indefinite fast for maratha community reservation : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थान में आरक्षण सहित मराठा समुदाय की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए फिर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और मंगलवार को इसकी तारीख का ऐलान करेंगे।