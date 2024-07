The indefinite strike of Haryana government doctors continues for the second day : हरियाणा में सरकारी चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन की ओर से आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित रहीं। ये चिकित्सक विशेषज्ञ कैडर के गठन, करियर प्रोन्नति योजना की मांग कर रहे हैं।